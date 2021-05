Após Faustão, Band planeja novas contratações para o seu entretenimento, diz site

Segundo o site RD1, a direção da TV Band está bastante animada com o planejamento para 2022. Após a boa repercussão com a contratação de Fausto Silva e a conquista dos direitos da Fórmula 1, a empresa da família Saad já pensa em aumentar suas aquisições. Segundo o colunista Flávio Ricco, a emissora cogita novas contratações para o entretenimento.

Cabe ressaltar que a negociação de Faustão envolveu também Cris Gomes, diretor do Domingão, que já pediu demissão da Globo para comandar o futuro programa do apresentador. Os trabalhos devem começar a partir de junho. Além dele, o veterano deseja levar boa parte da equipe do dominical.

Inclusive, o comunicador já assinou o contrato diretamente com Johnny e Ricardo Saad. O acordo valerá por cinco anos e dará a Fausto uma participação maior do que a Globo lhe dá nos merchandisings que ele vier a anunciar em seu futuro programa.

De acordo com Ricardo Feltrin, a Band quer mostrar com a chegada de Fausto Silva que pretende brigar pelo terceiro lugar em audiência, disputado há anos entre Record e SBT. No momento, o canal de Silvio Santos ocupa a posição e não dá sinais de força para uma briga direta pela vice-liderança. O canal dos Saad quer aproveitar o momento para ocupar o espaço.

Além dos números do Ibope, a Band quer mexer nos resultados do mercado publicitário. A TV quer declarar para os publicitários mais importantes do país que não é mais a mesma empresa de anos anteriores. Inclusive, o canal também pretende investir na teledramaturgia nacional com produções próprias.