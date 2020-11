Aniversário de 100 anos de José Lewgoy é comemorado com programação especial no Canal Brasil

No mês de novembro, o Canal Brasil presta homenagem ao centenário de José Lewgoy, um dos maiores nomes do cinema e da teledramaturgia brasileira. O ator, que era um dos maiores símbolos das chanchadas da Atlântida e interpretou mais de 100 papeis inesquecíveis, entre filmes e novelas, comemoraria, no dia 16/11, seu 100º aniversário. Em tributo à sua obra, o Canal Brasil exibe quatro filmes estrelados pelo ícone gaúcho, até a quinta (19), sempre às 16h.

Nesta terça é a vez de 'Terra em Transe', filme de 1967, que teve direção de Glauber Rocha. No longa, além de detestar seu povo, o senador Porfírio Diaz (Paulo Autran) tem o desejo de se tornar o prefeito de Eldorado, um país da América do Sul. No entanto, não é uma tarefa fácil, visto que existem diversos homens que querem este mesmo poder e resolvem enfrentá-lo.

Na quarta, o filme é: 'Roberto Carlos em Ritmo de Aventura', de 1968, com direção de Roberto Farias. No filme protagonizado por Roberto Carlos, o cantor é perseguido por bandidos internacionais que pretendem usá-lo para a produção em massa de canções, nos Estados Unidos. Os bandidos o seguem em loucas correrias pela cidade em situações de perigo.

Finalmente, na quinta-feira, é a vez de 'O Ibraim do Subúrbio', de 1976, com direção de Astolfo Araújo e Cecil Thiré. O filme conta a história de Casimiro, um alfaiate pobre que sonha em fazer parte da alta sociedade e ter seu nome mencionado na coluna social de Ibrahim Sued.

Quando sua filha engravida, obrigando o namorado inconsequente ao casamento, ele transforma a cerimônia em uma festa de luxo, com uma cerimônia pomposa e convidados ilustres, gastando todo o dinheiro da sua poupança na esperança de ver o evento anunciado na coluna de seu ídolo.