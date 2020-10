Ana Maria revela premonição de numeróloga sobre mudanças no 'Mais Você'

No 'Mais Você' desta terça-feira, 20, Ana Maria Braga revelou uma previsão feita pela numeróloga Sônia Weil sobre o programa da Globo. No dia 31 de dezembro de 2019, portanto, antes da panedmia pela Covid-19, ela disse, durante uma entrevista, que a atração passaria por mudanças em 2020.

"A gente estava curioso para saber o que o ano de 2020 reservava para o 'Mais Você'. E, nessa entrevista, ela disse que haveria necessidade de reestruturar o nosso programa. Na época, a gente não entendeu direito", contou Ana Maria ao exibir a gravação das declarações da numeróloga.

"Esse desejo de mudança ficará mais forte a partir de junho. Porque, antes, vai entrar uma fase de ansiedade, de querer fazer as coisas acontecerem. Até lá (junho), o desejo ainda está lá, mas um pouco mais lento, como se houvesse uma necessidade de espera. Fechamos um ciclo, a partir de agora vamos fazer diferente", declarou a numeróloga na época.

Três meses após a entrevista, o programa ficou fora do ar, assim como outras atrações da emissora. Nesse intervalo, Ana Maria passou a ter um quadro de culinária no "Encontro com Fátima Bernardes" até o "Mais Você" voltar a ser exibido ao vivo, em outubro.

Sônia Weil (Reprodução)

"Quem diria, né? Naquele momento, não deu para entender o que isso significava. Mas quem imaginava que uma pandemia esperaria por todos nós, que ia jogar tudo para o alto, e que íamos ter que reinventar um novo jeito de trabalhar", refletiu Ana Maria, nesta terça.

"Eu nunca mais voltei para a minha casa de cristal. Saí de lá para um um fim de semana e não voltei nunca mais para os Estúdios Globo. Está tudo lá, do jeito que a gente deixou. E, agora, estou eu aqui, entrando ao vivo da minha casa. Uma parte da minha equipe trabalhando do Rio de Janeiro e outra de e outra de São Paulo. Quem imaginaria isso no final do ano (de 2019), né?", detalhou a apresentadora, que finalizou encarando as mudanças com otimismo: "Está dando tudo certo. Estamos firmes e fortes".

Novas previsões

Sônia Weil foi novamente procurada pelo "Mais Você" para fazer novas previsões ao programa em 2021: "Ano que vem será muito mais tranquilo. Vai Vai ser um ano de ordenação, de trabalhar com a equipe, quase uma coisa de família. É um ano de botar ordem e criar rotina, de trabalhar a harmonia", afirmou a numeróloga.