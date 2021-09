'Amor de Mãe' e documentário de Emicida são indicados ao Emmy Internacional 2021

Produções que encantaram os brasileiros nos útimos anos, a novela "Amor de Mãe" (Globo) e o documentário "AmarElo - É Tudo Pra Ontem" (Netflix) estão entre os indicados do Brasil no Emmy Internacional deste ano. A lista de indicados foi divulgada nesta quinta-feira, 23, e e além da novela e documentário, o país também está representado em outras categorias. A cerimônia de premiação está prevista para 21 de novembro.

O documentário de Emicida concorre na categoria de melhor programação artística, ao lado de títulos da França, do Japão e do Reino Unido. Já a novela de Manuela Dias protagonizada por Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo, disputa o prêmio com produções de Portugal, China e Singapura.

A Globo tem mais três representantes no prêmio. A minissérie "Todas as Mulheres do Mundo" (Globoplay) concorre entre minisséries e telefilmes; já "Cercados" (Globoplay), sobre a cobertura jornalística da pandemia, concorre na categoria de documentários. A lista de brasileiros encerra com "Diário de Um Confinado" (Globoplay), estrelado por Bruno Mazeo, que econcorre em programa curto.