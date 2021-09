Amazon Prime Video lança trailer oficial de 'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado'

O Amazon Prime Video lançou nesta sexta, 24, o trailer oficial da nova série Original Amazon de suspense "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado". Escrito e produzido por Sara Goodman, a produção é baseada no romance de Lois Duncan de 1973, que também foi a base do icônico filme de 1997.

Um ano após o acidente de carro fatal que assombrou sua noite de formatura, um grupo de adolescentes se vêem unidos por um segredo obscuro e perseguidos por um assassino brutal.

Enquanto tentam descobrir quem está atrás deles, eles revelam o lado obscuro de sua cidade aparentemente perfeita - e de si mesmos. Todo mundo está escondendo algo, e descobrir o segredo errado pode ser mortal.

Os primeiros quatro episódios estreiam no Prime Video na sexta-feira, 15 de outubro, com novos episódios indo ao ar semanalmente a cada sexta-feira. O episódio final será exibido em 12 de novembro.