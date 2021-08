Amazon Prime divulga primeira foto da nova série de 'O Senhor dos Anéis'

A plataforma Amazon Prime Video revelou hoje a primeira foto oficial da série baseada no "Silmarillion" livro de J.R.R. Tolkien ambientada no mundo de "O Senhor dos Anéis". A plataforma também divulgou a data da estreia no dia 2 de setembro de 2022. As infomações foram divulgadas pelo Omelete.

Em 2 de setembro de 2022, uma nova jornada começa. #LOTRonPrime pic.twitter.com/mpGkRKN5LG — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) August 2, 2021

A plataforma não informou quem é o personagem e o ator que aparecem na foto, de costas, contemplando uma das paisagens magníficas da Terra Média. Entretanto, a Amazon informou que as filmagens da 1ª temporada da série foram finalizadas hoje (2).

A série inspirada nos livros do universo de "O Senhor dos Anéis" custará em torno de US$ 465 milhões por temporada, o que levou a ser a uma das produções para televisão mais caras do mundo até o momento.

A Amazon fechou contrato em 2017 para adaptar a história de J.R.R. Tolkien para a televisão. O acordo diz que a empresa pode contar histórias da Segunda Era da Terra Média, incluindo momentos como a ascensão de Sauron e a forja dos Anéis de Poder.

A única informação divulgada até o momento sobre a história é que será ambientada na Terra-Média e "a adaptação televisiva explorará novas tramas antecedendo A Sociedade do Anel, de J.R.R. Tolkien."