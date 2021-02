Amaury Jr. lembra de casos de homens filmados com amantes em festas

O apresentador Amaury Jr. já foi acordado por homens desesperados que foram filmados em festas com amantes e queriam falar com o jornalista para apagar as imagens. Essa e outras história curiosas foram reveladas pelo colunista social para Geraldo Luís do programa A Noite é Nossa, da TV Record. A entrevista será exibida no nesta quarta-feira (17), a partir das 22h45.

Amaury relembrou algumas histórias polêmicas da extensa trajetória. "Na minha casa já amanheceu muita gente querendo falar desesperadamente comigo, porque, no lugar em que eu gravei, o homem estava com outra mulher ou coisa parecida", confessa.

Com quase 40 anos de carreira e mais de 80 mil entrevistas com celebridades, Amaury Jr virou uma figura mítica da televisão brasileira. O colunista foi o responsável pro introduzir Ana Maria Braga na televisão.

Ana Maria Braga (à direita) foi descoberta por programa de Amaury Jr. (Reprodução / Acervo Pessoal)

"Eu fazia um programa na TV Rio Preto que tinha uma gincana entre faculdades. Em uma das rodadas, eu falei: 'A equipe que me trouxer a mulher mais parecida sósia de Brigitte Bardot ganha'. E quem me aparece lá? Ana Maria Braga! E ela ficou como assistente de palco do meu programa depois. Um privilégio", contou.