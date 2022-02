2ª temporada de 'Classroom of the Elite' é confirmada

"Classroom of the Elite" conquistou os fãs de anime com a 1ª temporada. A conta oficial da franquia no Twitter confirmou a 2ª temporada, que terá um formato de série para a tevê. Apesar de não haver informações adicionais, uma apresentação do projeto será realizada no canal do Kadokawa, no YouTube, no próximo dia 6 de março.

A animação do estúdio Lerche estreou em julho de 2017, com 12 episódios, na plataforma Crunchyroll. O animê adapta a série de light novels de Shogo Kinugasa, com ilustrações de Shunsaku Tomose, publicada pelo selo MF Bunko J da Media Factory (Kadokawa) de 2015 a 2019, ficando com 14 volumes.

O enredo se passa num futuro em que os alunos de uma escola de Tókio têm mais liberdade e podem ganhar, trocar ou economizar pontos para subir na hierarquia do estabelecimento de ensino. Ayanokoji Kiyotaka inicia a jornada na desprezada Classe D, onde conhece Horikita Suzune, que está determinada a ascender para a Classe A atravessando uma disputa acirrada com os demais alunos.