Theatro da Paz avança na candidatura à Patrimônio Mundial

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) oficializou, nesta sexta-feira, 31 de janeiro, a candidatura dos Teatros da Amazônia – o Theatro da Paz, em Belém (PA) e o Teatro Amazonas, em Manaus (AM) – à Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Agora, a proposta será avaliada pelo Comitê do Patrimônio Mundial, composto por 23 países signatários da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco. Caso sejam atendidos os critérios exigidos, os dois teatros poderão ser incluídos na pauta do comitê para o possível reconhecimento internacional.

A oficialização da candidatura foi acompanhada pela entrega de um dossiê, elaborado por um grupo técnico formado pelo Iphan, pelas secretarias de Cultura dos estados do Amazonas e do Pará e pelas secretarias de Cultura dos municípios de Belém e Manaus. Esse dossiê será analisado pela Unesco, com base em critérios que avaliam o valor universal excepcional do bem cultural, sua autenticidade e integridade.

Para Cristina Vasconcelos, superintendente do Iphan no Pará, a entrega do dossiê marca um avanço na valorização da cultura amazônica: “Estamos vivendo um momento importante na história de valorização da Amazônia. Este passo em direção à candidatura do Teatro Amazonas e do Theatro da Paz a Patrimônio Mundial pela Unesco traz à tona a cultura do Norte em destaque”.

Ursula Vidal, secretária de Cultura do Pará, reforçou a importância dessa candidatura no contexto atual: “A candidatura desses teatros à Unesco tem um valor muito mais do que simbólico para o Brasil. Nossa região sediará a COP 30 neste ano, o que trará um impulso significativo ao turismo. As duas casas de espetáculos já são referências culturais na Amazônia e, com esse reconhecimento, ganharão visibilidade mundial.”

Leandro Grass, presidente do Iphan, destacou a relevância da candidatura: “Levar a candidatura dos Teatros da Amazônia para reconhecimento internacional está alinhado com o compromisso do Iphan de promover, valorizar e democratizar o Patrimônio Cultural Brasileiro. A missão se torna ainda mais importante, pois trata-se de um bem cultural que representa a riqueza e diversidade cultural da região Norte”.

Andrey Schlee, diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (Depam) do Iphan, também ressaltou a importância da iniciativa: “É uma satisfação participar de uma ação tão relevante que, mais uma vez, busca reconhecer a riqueza e a diversidade de bens culturais nacionais. No caso dos Teatros da Amazônia, estamos falando de dois patrimônios com inquestionáveis valores universais”.

Cândido Jeremias, secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, comemorou a oficialização da candidatura, destacando que ambos os teatros são amplamente reconhecidos internacionalmente e atendem a todos os requisitos para integrar a lista do Patrimônio Mundial.

O Teatro Amazonas e o Theatro da Paz são símbolos do ciclo da borracha na região e refletem a influência europeia na arquitetura e nas artes cênicas, com a incorporação de características locais. Esses teatros representam a riqueza cultural e a relação da Amazônia com a economia e a geopolítica internacional entre os séculos XIX e XX. Beatriz Calheiro, superintendente do Iphan no Amazonas, destacou a importância desses monumentos para a história da região: “Esses teatros não só narram a história da Amazônia, mas também representam um marco para todos que fizeram e fazem parte dessa história, desde os seringueiros e artesãos até os trabalhadores da construção civil e os artistas que deram vida aos palcos”.