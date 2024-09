Teatro Waldemar Henrique chega aos 45 anos e reforça espaço de produção cultural do Pará

O Teatro Experimental Waldemar Henrique, na avenida Presidente Vargas, 645, no bairro da Campina, completa 45 anos, nesta terça-feira (17), e para celebrar essa data será realizada uma programação comemorativa na própria terça (17) e na quarta (18), o que reforça a proposta de ser um espaço de propulsão para as atividades artísticas e culturais do Pará, inseridas no contexto amazônico. Essa programação envolve atrações como exposição, roda de conversa, apresentações artísticas e oficina. As atividades são gratuitas.

O TEWH foi criado oficialmente em 17 de setembro de 1979, em meio a um ato público. Ele resulta de uma grande grande mobilização política da classe artística, sobretudo, de autores, atores e técnicos teatrais, em que a reivindicação maior era a disponibilização de um espaço alternativo, com a marca do experimentalismo, da inovação, segundo levantamento do Governo do Estado. O prédio desse teatro é uma edificação típica da arquitetura eclética, predominando o estilo Art Noveau característica do início do século em Belém.

Cena

A programação comemorativa dos 45 anos do Teatro Experimental Waldemar Henrique começa às 15h desta terça-feira, com uma exposição contando a história do grupo teatral Cena Aberta. Essa trajetória é retratada de forma cronológica, a partir de 1976, ano de fundação do grupo e da primeira apresentação com a peça "Quarto de Empregada", no Theatro da Paz.



O visitante pode fazer um tour histórico em cada ano de apresentação do grupo até chegar à última, em 1991, com a peça "Mulher Dilacerada", que trazia como protagonista Margaret Refkalefsky e tinha direção de Cezar Machado para o texto cujo nome original é Mulher Desiludida, de Simone de Beauvoir, publicado em 1967, como repassa a FCP.

Vivências

Ainda nesta terça (17), a partir das 15h, será realizada uma roda de conversa abordando o tema “Narrativas e Vivências”, com mediação do doutor professor Ysmaille Ferreira, técnico em Gestão Cultural da FCP, e participação da professora de teatro, Margaret Refkalefsky, da atriz e diretora de teatro, Zélia Amador; do presidente da Associação de Grupos de Teatros de Belém (AGTB), Paulo Farias; do presidente do Colegiado de Dança do Pará, Igor Marques; do cantor Eloi Iglesias e da produtora cultural Márcia Freitas.

As atrações nesta terça terminam com o espetáculo “Posithivos”, da Companhia de Teatro Musas, trazendo ao palco histórias reais e pessoais de pessoas que vivem com HIV-AIDS, por meio de monólogos, cenas e performances. Classificação etária: 18 anos

Oficina

Na quarta-feira (18), segundo dia da programação, às 9h, será ministrada pela produtora cultural Fernanda Rabelo a oficina "Produção técnica para eventos – específico para teatros". As inscrições para a oficina são gratuitas, acesse aqui. A oficina visa capacitar os participantes na produção técnica em shows musicais, peças teatrais/musicais e conferências, sejam culturais ou corporativos.

A partir das 15h, haverá roda de conversa com o tema "Narrativas e Vivências", com participação do ator professor Gê Sousa; a diretora e coreógrafo de Teatro Wlad Lima; artista multimídia e diretor teatral Nando Lima; artista circense e professor Yuri Lee, atriz e diretora Ligia Blue; professor doutor em Artes, Paulo Santana; técnico e produtor musical Fernando Dako e o ator e professor de teatro Marton Maués. A mediação é do doutor professor Ysmaille Ferreira.

Como repassa a FCP, às 19h30, haverá apresentação de dança inclusiva com a Companhia Do Nosso Jeito. A Companhia apresentará um pouco de seu repertório de dança em cadeira de rodas. O grupo é filiado à Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas e promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP), tendo como ponto de partida o Núcleo de Oficinas Curro Velho. Hoje em dia, a Companhia representa o Pará em competições nacionais e o Brasil em internacionais. Para terminar a noite, será apresentado um show musical a cargo de Paulinho Moura, Cris Lisboa, Silvana Mendonça e Paola Ribeiro.