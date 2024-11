Teatro Margarida Schivasappa recebe espetáculos natalinos para a criançada; confira

As famílias que optaram por curtir o feriado em Belém encontrarão uma programação especial no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no bairro da Batista Campos, no domingo (17/11). O espaço receberá duas apresentações que prometem animar crianças e adultos, proporcionando momentos de diversão e magia natalina.

O evento contará com o "Natal da Bluey", onde a época mais encantadora do ano chega à casa da famosa cachorrinha azul, querida por crianças de todas as idades, com início às 15h.

Na sequência, a apresentação da "Casa Mágica da Gabby" trará ainda mais magia e encanto, envolvendo o público em um universo lúdico que celebra a alegria do Natal, às 17h.

Os ingressos para as apresentações já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site Ingresso Mix. Os valores incluem meia-entrada a R$ 40, destinada a crianças, professores e idosos, além da entrada solidária, que oferece um desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, com valor de R$ 50 para adultos. Crianças a partir de 3 anos já pagam ingresso.

Para mais informações sobre a programação, o WhatsApp (91) 98209-3502 está disponível para atender ao público.

SERVIÇO

O que: Espetáculos "Natal da Bluey" e "Casa Mágica da Gabby";

Quando: domingo, 17 de novembro;

Confira os horários:

Natal da Bluey: 15h;

Casa Mágica da Gabby: 17h;

Onde: Teatro Margarida Schivasappa, Belém;

Ingressos:

Meia-entrada (crianças, professores e idosos): R$ 40;

Entrada solidária (1kg de alimento não perecível + 1 ingresso adulto): R$ 50;

Crianças a partir de 3 anos já pagam ingresso;

Onde comprar: Ingressos disponíveis em www.ingressomix.com.