Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Taylor Swift revela data e local de seu casamento com Travis Kelce, diz revista

Além do simbolismo, a data também se encaixa com a agenda de Kelce, que retorna a seus treinamentos para a NFL (liga de futebol americano) ao final de julho.

Estadão Conteúdo
fonte

Taylor Swift e Travis Kelce (Reprodução / Instagram @taylorswift)

A cantora Taylor Swift foi capa da mais nova edição da revista norte-americana Harpers Bazaar, que divulgou novos detalhes sobre a organização do casamento da cantora com o jogador de futebol americano Travis Kelce.

O noivado foi anunciado em agosto de 2025 e as especulações sobre a data se estenderam até este sábado (4). O número da sorte da cantora, 13, faz parte da data da cerimônia: segundo a revista, o dia 13 de junho deste ano foi o escolhido.

Além do simbolismo, a data também se encaixa com a agenda de Kelce, que retorna a seus treinamentos para a NFL (liga de futebol americano) ao final de julho.

O local também foi revelado. De acordo com a revista Us Weekly, o resort de luxo em Rhode Island, Ocean House, foi o cenário eleito para a celebração. O local ficaria próximo à casa de veraneio de Swift.

A revista também conta que a artista teria pago uma quantia alta como sinal para garantir a data no resort de luxo. Entre os convidados, são esperadas grandes amigas da cantora, como Selena Gomez e Gigi Hadid.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Taylor Swif

Travis Kelce

casamento

data
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA

BBB 26: Jordana e Chaiany atendem o Big Fone e ganham prêmio para usarem durante o ano todo

Sisters ganham passaporte para o Campeonato Brasileiro em dinâmica do reality

04.04.26 17h32

INFORMAÇÃO

Federação Indígena do Pará cobra responsabilidade de aparelhagem sobre termos pejorativos

Organização se coloca à disposição para dialogar com produtores culturais sobre o uso indevido de iconografias e identidades originárias

04.04.26 16h47

DESABAFO

Luciana Gimenez rebate ataques sobre ex-maridos e filhos: 'Ninguém força homem a ser pai'

Apresentadora utilizou as redes sociais para rebater comentários machistas que associam seu sucesso profissional aos seus antigos relacionamentos

04.04.26 15h17

ELEIÇÃO 2026

Termina neste sábado prazo para que partidos registrem seus estatutos

Regras de desincompatibilização e domicílio eleitoral visam garantir paridade e coibir abuso de poder no pleito de outubro.

04.04.26 14h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Saiba quem é a surfista e criadora de conteúdo adulto apontada como affair de Zé Felipe

A jovem de 24 anos acúmula mais de 611 mil seguidores no Instagram

03.04.26 18h40

Novela turca

Conheça a novela turca 'Eşref Rüya'; dizi está disponível grátis no YouTube

Çağatay Ulusoy e Demet Özdemir estrelam o elenco da novela turca

23.05.25 20h00

REVELAÇÃO

Ayrton Senna fala de Xuxa e cita seu verdadeiro amor em suposta carta psicografada

A mensagem surpreende ao citar Xuxa e enviar um recado direto à família

19.04.25 11h10

novela

Roque Santeiro: Relembre os atores da novela que já morreram

"Roque Santeiro" está sendo reprisada no canal Viva desde 2024

21.04.25 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda