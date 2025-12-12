Capa Jornal Amazônia
Taylor Swift pagou mais de R$ 1 bilhão em bônus a funcionários no fim de ano

Documentário “The End of an Era” mostra reação da equipe ao anúncio feito pela cantora; veja o vídeo

Hannah Franco
fonte

Funcionários de Taylor Swift receberam bônus milionário no fim de ano (Reprodução / Instagram)

A cantora Taylor Swift distribuiu cerca de R$ 1,06 bilhão em bônus a funcionários que trabalharam na The Eras Tour no fim de 2024. A informação voltou a repercutir após a estreia do documentário “The End of an Era”, lançado nesta sexta-feira (12), que mostra bastidores do anúncio feito pela artista à equipe.

O valor corresponde a US$ 197 milhões, quantia dividida entre profissionais de diferentes áreas envolvidas na turnê, como dançarinos, técnicos, motoristas e integrantes da equipe de produção.

O documentário não revela os valores individuais pagos a cada funcionário, por questões de segurança. No entanto, motoristas que atuaram diretamente na turnê confirmaram anteriormente ter recebido US$ 100 mil cada, o equivalente a aproximadamente R$ 541 mil.

Ao todo, 50 motoristas trabalharam nos deslocamentos da equipe e dos equipamentos da cantora, o que representa cerca de R$ 27 milhões pagos apenas a esse grupo.

Nos registros exibidos em “The End of an Era”, Taylor Swift aparece reunida com dançarinos e membros da equipe ao anunciar a bonificação. Em uma carta lida pela própria cantora, ela afirma que o sucesso da turnê só foi possível graças ao esforço coletivo e aos sacrifícios feitos ao longo das apresentações, incluindo longos períodos longe da família.

As imagens mostram a reação emocionada dos funcionários ao saberem que receberiam o bônus financeiro. Confira:

A The Eras Tour entrou para a história como a turnê mais lucrativa de todos os tempos. Somente com a venda de ingressos, os shows arrecadaram cerca de R$ 12 bilhões, consolidando o projeto como um marco da indústria musical.

