Taylor Swift divulga clipe de 'Opalite' e expande universo visual de The Life of a Showgirl

Vídeo da faixa de The Life of a Showgirl estreou nesta sexta-feira (6) com exclusividade temporária em plataformas de streaming

Hannah Franco
fonte

Taylor Swift divulga clipe de 'Opalite' e expande universo visual de The Life of a Showgirl (Reprodução/Youtube)

A cantora Taylor Swift lançou, na manhã desta sexta-feira (6), o aguardado videoclipe de “Opalite”, música que integra seu mais recente álbum, The Life of a Showgirl. O anúncio havia sido feito na quarta-feira (4), quatro meses após a chegada do disco às plataformas digitais. O clipe estreou às 10h (horário de Brasília), acompanhado de uma contagem regressiva no site oficial da artista.

Neste primeiro momento, o vídeo está disponível apenas no Apple Music e no Spotify, como parte de uma estratégia de lançamento com janela exclusiva para serviços de streaming. A publicação no YouTube está prevista para o próximo domingo (8). Até lá, a plataforma exibe apenas o lyric video da canção.

Com 12 faixas, The Life of a Showgirl é apontado como um dos trabalhos mais pessoais e narrativos da carreira de Taylor Swift. O álbum aborda temas como identidade, amadurecimento emocional, imagem pública e os bastidores da fama, combinando elementos de glamour com momentos de vulnerabilidade.

Dentro desse universo, “Opalite” se destaca como uma das faixas mais luminosas do disco. A música ganhou ainda mais atenção após Travis Kelce revelar, em participação no podcast New Heights, que a canção é sua favorita do álbum — detalhe que reforçou interpretações afetivas feitas pelos fãs.

Na letra, Swift revisita padrões emocionais do passado antes de apontar para a transformação. Em versos que falam sobre deixar ciclos antigos para trás, a música constrói uma metáfora de clareza e renovação, alinhada ao tom de amadurecimento que atravessa todo o projeto.

Metáfora da felicidade construída

Em entrevistas recentes à Amazon Music, Taylor explicou que “Opalite” fala sobre o processo de se perdoar por escolhas que não saíram como o planejado. Segundo a cantora, a faixa aborda amadurecimento emocional e a ideia de construir a própria felicidade, inspirada na opalita — uma pedra criada artificialmente, e não encontrada pronta na natureza.

Já à Hits Radio, Swift aprofundou o significado da música ao afirmar que a canção trata de se permitir não ter todas as respostas e de aceitar caminhos diferentes do imaginado. “É sobre se dar permissão para não ter tudo resolvido”, disse a artista, ao comentar o tom mais leve e esperançoso da faixa.

Cultura
.
