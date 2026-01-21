Capa Jornal Amazônia
Taylor Swift torna-se mulher mais nova a integrar Hall da Fama de Compositores

Apesar de ser a mulher mais jovem a integrar o grupo, Taylor não é a pessoa mais nova. O posto é de Stevie Wonder, que passou a fazer parte de Hall da Fama de Compositores em 1983, aos 32 anos.

Estadão Conteúdo
fonte

Taylor Swift mistura melodia pop com letras profunda em "The Life of a Showgirl" (Repordução / Instagram)

Taylor Swift agora faz parte do Hall da Fama de Compositores. Aos 36 anos, a americana faz história ao tornar-se a mulher mais nova a integrar a lista.

A lista divulgada pela CBS Mornings ainda traz uma série de nomes conhecidos e renomados dentro da indústria que passam a integrar o grupo. A cerimônia de homenagem aos novos integrantes acontece este ano, em Nova York, no dia 11 de junho.

A fim de estar elegível para integrar o Hall da Fama de Compositores, é necessário que o artista tenha lançado seu primeiro trabalho há, pelo menos, duas décadas. Em 2026 Swift se tornou apta a fazer parte do grupo, uma vez que Tim McGraw, de seu álbum homônimo, completa 20 anos.

Outros artistas que passam a integrar o Hall da Fama

Além de Taylor Swift, outros artistas também foram indicados ao Hall da Fama. Gene Simmons e Paul Stanley, fundadores do Kiss, estão no topo da lista. Além dos astros, Alanis Morisette e Christopher "Tricky" Stewart, coautor de hits como Single Ladies (Put a Ring on It), de Beyoncé, também integram o grupo.

