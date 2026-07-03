Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Taylor Swift e Travis Kelce: Convidados chegam para casamento do casal

Cerca de mil pessoas devem se reunir para o evento no Madison Square Garden para a ceromônia

Estadão Conteúdo
fonte

Taylor Swift e Travis Kelce (Reprodução / Instagram @taylorswift)

Apesar de o casal não ter anunciado oficialmente o evento, o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce ocorre nesta sexta-feira, 3. No dia anterior, os dois já realizaram uma celebração intimista para 100 convidados. Na noite desta sexta, cerca de mil pessoas devem se reunir para o evento no Madison Square Garden.

A imprensa norte-americana já noticiou alguns nomes que foram vistos a caminho do evento. Segundo o The New York Times, Benson Boone, Hugh Grant e Mariska Hargitay estão entre os famosos que foram vistos vestidos a caráter em Nova York.

Conforme a CNN internacional, artistas como Ethan Hawke, Gwen Stefani e Jason Sudeikis também estão se encaminhando para a celebração. Camila Cabello e Sombr publicaram vídeos no TikTok vestidos com roupas de gala.

Segundo a Variety, Taylor teria convidado executivos da indústria do entretenimento e artistas. Sobre as atrações musicais, rumores que movimentam as redes sociais apontam para nomes como Stevie Nicks, Tim McGraw e até Paul McCartney.

Ao redor da arena, cujo entorno foi fechado para veículos e para pedestres, fãs se reuniram na esperança de ter um vislumbre dos convidados e dos noivos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Taylor Swift

Travis Kelce

casamento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Mosqueiro celebra 131 anos com carimbó, shows e programação cultural gratuita

As atividades seguem até domingo (5), na Praça Matriz

03.07.26 18h25

ARTE

Danilo Bracchi apresenta espetáculo de dança inspirado em mensagens de áudio da família

Montagem "Não Tem Segredo" volta ao palco em Belém após 14 anos fora de cartaz, utilizando registros reais do aplicativo WhatsApp para abordar a rotina e os deslocamentos migratórios dos pais do coreógrafo

03.07.26 17h00

GLOBOPLAY

Com Fafá de Belém, Gaby Amarantos e Zaynara, série 'Brega Story' inicia gravações no Pará

A obra aborda o mercado musical do brega a partir do cotidiano de uma tradicional casa noturna da capital do Pará

03.07.26 16h20

música

Sammliz encerra hiato de seis anos com single inspirado em intervenção urbana de Belém

Single "Daqui, em 1976, Acenei Para Você" antecipa o novo EP da cantora e ganha clipe filmado no Bosque Rodrigues Alves.

03.07.26 15h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

CANETA AZUL

Namorada de Manoel Gomes quer gravar conteúdo adulto com cantor após casamento

Mary Jane afirmou que gostaria de produzir vídeos para plataformas adultas ao lado de "Caneta Azul"

03.07.26 8h11

LANÇAMENTO

Virginia lança IA para conversar com fãs e cobra até R$ 89,90 por mês

A assistente virtual foi criada para responder aos seguidores com a personalidade e o jeito de falar da influenciadora

03.07.26 8h33

JUSTIÇA

TJ-RJ nega habeas corpus a Marcius Melhem e mantém processo por assédio sexual

Das oito mulheres que o acusaram inicialmente, o processo atual reduziu-se a apenas um caso remanescente em discussão

03.07.26 10h25

FESTA JUNINA

Último Arrastão do Pavulagem 2026 acontece neste domingo (5) em Belém; veja programação completa

Cortejo encerra a quadra junina com concentração na Praça da República e apresentações na Praça Waldemar Henrique

03.07.26 9h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda