Taxa das blusinhas: 87% vão manter ou aumentar consumo de produtos brasileiros, diz pesquisa

Mesmo com o fim da chamada taxa das blusinhas, que zerou o imposto sobre mercadorias importadas de até US$ 50, 87% dos consumidores dizem que vão manter ou aumentar a compra de produtos brasileiros.
É o que mostra pesquisa Plano CDE, encomendada pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec). A entidade, que reúne plataformas internacionais de e-commerce, tem usado os dados para pressionar o Congresso a aprovar a Medida Provisória que derrubou a taxação.
Embora tenha criado a cobrança no início da atual gestão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o recuo e derrubada este ano, às pressas, como medida eleitoreira.
A Amobitec reúne empresas de tecnologia prestadoras de serviços, como Alibaba, Amazon e Shein, algumas cujo negócio é, em grande parte, a venda de produtos do exterior e são fortemente afetadas pela imposição da taxa de importação agora revogada pelo governo.
O fim do tributo tem amplo apoio popular e foi assinado por Lula dois anos depois da criação do imposto. A MP precisa ser confirmada pelos parlamentares até o dia 8 de setembro para manter a validade, mas, como mostrou a Coluna do Estadão, está parada há dois meses no Congresso Nacional.
Dados detalhados da pesquisa
De acordo com a pesquisa da entidade, 66% disseram que vão continuar comprando no mesmo volume em lojas brasileiras, enquanto 21% afirmaram que pretendem comprar em maior quantidade.
Já em relação ao consumo de produtos em plataformas internacionais de e-commerce, 50% dos entrevistados afirmaram que vão aumentar o consumo de produtos importados, enquanto 39% dos ouvidos disseram que pretendem manter o volume atual de compras online em lojas internacionais, um total de 89% dos consumidores. A pesquisa foi feita em junho e ouviu 1.500 pessoas por meio de painel online.
Taxa das blusinhas tem 71% de rejeição em classes C, D e E
A pesquisa feita a pedido da Amobitec mostrou ainda que, para 58% da população, a taxa das blusinhas prejudicou os mais pobres e beneficiou grandes empresários. E 56% dos ouvidos disseram acreditar que a tributação não impulsionou o comércio brasileiro.
O levantamento também confirmou a alta rejeição da população brasileira à taxa das blusinhas: 70% dos entrevistados. Um recorte de classe feito pela pesquisa Plano CDE revela ainda que a rejeição à taxa é ligeiramente maior entre os consumidores das classes C, D e E, chegando a 71%. Entre os consumidores das classes A e B, a rejeição é de 65%.
A tributação sobre as compras internacionais de até US$ 50 foi um erro econômico que prejudicou principalmente as classes de menor poder aquisitivo. As pesquisas de opinião mostram que a população está ciente de que foi prejudicada pela taxa e que está de olho na atuação do Congresso Nacional sobre o tema, alertou à Coluna André Porto, diretor-executivo da Amobitec.