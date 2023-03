Tarso Sarraf de O Liberal participa de Mostra nacional com matéria sobre a Covid-19 no Marajó

Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo apresenta a 17ª Mostra Anual de Fotojornalismo ARFOC-SP. O fotojornalista de O Liberal, Tarso Sarraf, também coordenador do núcleo audiovisual, participa da Exposição com dois vídeos gravados no Marajó, no contexto da pandemia de Covid-19, junto com o repórter Dilson Pimentel.

A projeção inaugura a exposição virtual, que reúne as imagens que marcaram o ano de 2022: 73 imagens, seis ensaios e seis reportagens em vídeo, produzidos por 51 associados de todo o Brasil. A projeção ocorre hoje, 5, das 19h30 às 22h no Elevado João Goulart (Minhocão), com acesso pela rampa ao lado do Metrô Marechal Deodoro, com entrada franca.

O fotojornalista Tarso Sarraf celebrou a conquista e disse que é uma honra somar um trabalho importante e relevante, como o que foi feito em duas etapas no Marajó, durante o ápice da pandemia de Covid-19, em 2020 e retomado em 2022, com a melhora do cenário. "Fico muito feliz por ter um trabalho selecionado na ARFOC-SP, por ter vários fotógrafos do Brasil no meio e complementa o material de cada profissional. É um material em formato de série, no Marajó. Em 2020, quando estava no ápice da Covid-19 lá. Voltamos dois anos depois para saber como estavam aqueles personagens. Pessoas que tinham sido transferidas para o hospital de campanha e depois de dois anos estavam bem, rindo. Acho que só engrandece o material", disse.

Tarso passou dois meses no Marajó, em 2020, cobrindo a realidade dos ribeirinhos que distante da capital paraense, enfrentavam a Covid-19. Em 2022, quando decidiram fazer a série de reportagens, pensaram e executaram sete matérias, mostrando os mesmos personagens, agora, em um cenário mais otimista e com a vacinação contra a Covid-19 ocorrendo. "São sete vídeos que a gente tem na série, mas eu mandei dois que abrangem muito esse dia a dia dos ribeirinhos, mostra o cenário de como está, o trabalho dos agentes de saúde que naquela época transferiram pacientes e hoje transferem vacinas", completou.

Questionado sobre a relevância da mostra para o Pará, Tarso destacou que quanto mais paraenses com destaque nacional, melhor, e que é um material que dá orgulho, pois mostra os lugares que há dois anos passavam por situações adversas. "Eu não sei se sou o único paraense. Mas a gente fica feliz, por ser uma exposição nacional, e várias pessoas e principalmente veículos de comunicação tem acesso ao nosso material. Eu e o Dilson Pimentel passamos 10 dias na Marajó cobrindo em 2022 e eu passei um mês em 2020, indo nos mesmos lugares que eu fui há dois anos", finalizou.

Confira os vídeos

1. As lições da pandemia que vêm dos rincões do brasil

2. Marajó: Da fase crítica da Covid-19 à estabilidade da pandemia

Serviço

Evento: Mega Projeção da 17ª Mostra ARFOC-SP

Data: 05/03, domingo

Horário: 19h30 às 22h

Local: Elevado João Goulart (Minhocão) Acesso pela rampa ao lado do Metrô Marechal Deodoro.

Entrada: Gratuita.