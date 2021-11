Tarot do mês de novembro pede equilíbrio ou escolhas entre várias tarefas

Pode entrar, Novembro, e vamos dar os parabéns aos escorpianos, e logo mais, aos sagitarianos! O tarot do mês é iluminado pela carta 2 de Ouros, que traz energia de busca do equilíbrio ou escolhas entre várias tarefas, em especial na carreira. O arcano pede a busca do equilíbrio para as diversas responsabilidades que se acumularem no mês. Momento para priorizar o que realmente importa para se ter estabilidade em todas as áreas da vida.

Carreira: há possibilidade de mudanças, é importante ter planejamento para lidar com as demandas que surgirem e focar no que trouxer melhor resultado e estabilidade. As finanças também pedem mais seriedade nos investimentos.

Amor: casais podem tomar decisões importantes sobre planos financeiros. Para os solteiros, o arcano alerta para a necessidade de realizar escolhas entre pretendentes ou se organizar melhor diante de convites de amigos para eventos.

Saúde: a carta indica instabilidade na disposição física e mental diante das demandas que carrega no trabalho, organize o tempo para manter as rotinas de autocuidado. Espiritualmente, o arcano sugere usar a intuição e analisar seus valores diante das decisões que precisar tomar. Pergunte-se: como organizar melhor minhas oportunidades de prosperar?

A carta 2 de Ouros reforça as emoções profundas e intensas dos signos da terra: Touro, Virgem e Capricórnio. O chakra frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição) e a cor índigo reforçam a clareza e o discernimento necessários pro momento, bem como o chá de flor de sabugueiro.

Confira as previsões signo a signo para o mês de novembro

Áries: 2 de Paus pede planejamento para superar mais facilmente os desafios que surgirem.

Touro: Rei de Paus tem determinação para concretizar planos. Possibilidade de receber apoio de uma figura madura e de autoridade.

Gêmeos: Rainha de Espadas tem estratégia e criatividade para encontrar o melhor caminho diante das múltiplas tarefas do mês.

Câncer: 9 de Paus pede mais determinação para conseguir administrar as várias responsabilidades do mês.

Leão: 5 de copas não deixe que o excesso de responsabilidades traga instabilidade emocional. Replaneje e busque apoio se precisar.

Virgem: O Imperador traz confiança e objetividade para aproveitar as boas oportunidades de carreira que chegam no mês.

Libra: A Sacerdotisa sugere reflexão e intuição para decidir sobre as diversas possibilidades de atuação profissional.

Escorpião: 7 de Ouros mostra boas chances de prosperar, desde que faça uma boa reflexão sobre suas atitudes e metas atuais.

Sagitário: 5 de Paus mostra pressão e necessidade de mudança de planos para diminuir as tensões que surgirem no trabalho.

Capricórnio: O Papa destaca a sabedoria e organização para realizar os planos de carreira.

Aquário: 10 de Paus mostra uma carga pesada de responsabilidades, busque priorizar o essencial para o mês, foque no equilíbrio.

Peixes: 2 de copas traz a oportunidade de se obter uma boa parceria para alcançar os objetivos do mês.