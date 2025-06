Tailandesa vence Miss Mundo 2025 e brasileira fica no top 8

A tailandesa Opal Suchata Chuangsri, de 21 anos, foi coroada como a nova Miss Mundo no último sábado, 31. É a primeira vez que uma competidora da Tailândia vence a premiação, entre as 108 participantes.

O concurso, comandado pela filantropa Julia Morley, está em sua 72ª edição. As participantes, que devem ter entre 18 e 30 anos, destacam-se através do princípio do concurso chamado de "Beauty With a Purpose" ("Beleza com um propósito", em português). Elas devem ser envolvidas em projetos sociais e ações filantrópicas.

As finalistas são anunciadas em grupos de quatro. A tailandesa é a 12ª vencedora asiática do Miss Mundo. Além dela, as outras integrantes do top 4 são, respectivamente, da Etiópia, Martinica e Polônia.

Opal é estudante de Relações Internacionais e interessada por psicologia e antropologia, segundo o concurso. Ela também deseja "entrar na diplomacia e se tornar embaixadora, um papel que já começou a desempenhar através de sua campanha, 'Opal Por Ela'."

A campanha da participante vencedora promove o diagnóstico precoce do câncer de mama e a saúde da mulher. Sua filosofia, também de acordo com o concurso, é: "Lidere com a graça em suas ações. Isso é o melhor que podemos fazer pelas pessoas ao nosso redor e pelo nosso mundo."

Jessica Pedroso, brasileira de 25 anos, integrou o top 8 e o primeiro lugar entre as Américas. Ela agradeceu em suas redes sociais pelo prêmio: "Eu carrego com orgulho a força, a cultura e a esperança do Brasil e das Américas, sabendo que a beleza se torna poderosa quando serve a um propósito".

Confira as oito primeiras colocadas

- Opal Suchata (Tailândia) - Hasset Dereje Admassu (Etiópia) - Aurélia Joachim (Martinica) - Maja Klajda (Polônia) - Jéssica Pedroso (Brasil) - Krishnah Gravidez (Filipinas) - Selma Kamanya (Namíbia) - Maria Melnychenko (Ucrânia)