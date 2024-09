Tacacazeiras de Belém podem ser tornar patrimônio nacional; Entenda

A tradição das tacacazeiras, profissionais que preparam e vendem o prato típico da região amazônica, já foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém e pode, em breve, alcançar o mesmo status nível nacional. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está conduzindo uma pesquisa para oficializar o registro das tacacazeiras como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil.

Segundo a tacacazeira Ivanete Costa Pantoja, além de administrar o tradicional Tacacá Raízes da Mandioca, fundado por seus pais há 62 anos, o Iphan tem trabalho em conjunto com a Associação das Tacacazeiras e Comidas Típicas de Belém (Astacom), o qual ela é a presidente, para aprofundar o conhecimento sobre a história das profissionais, com vistas ao reconhecimento do tacacá nacionalmente.

“Tivemos vários encontros onde eles estão conhecendo a nossa história, a história de cada uma das tacacazeiras. Podemos certeza que o processo dará certo para se tornar patrimônio do Brasil”, afirmou otimista.



Em comemoração ao "Dia da Tacacazeira", celebrado nesta sexta-feira (13/09), será realizado até o dia 15 de setembro, a 5ª edição do Festival das Tacacazeiras, no Boulevard da Gastronomia, no bairro da Campina, em Belém. O evento começará às 17h e promete ser uma imersão nos sabores tradicionais do Pará e com atrações musicais e shows. A entrada é gratuita.



Nesta sexta-feira, o festival contará com o SamBoulevard, apresentando cinco grupos de pagode. No sábado, 14, as atrações incluem Mistura Regional e Ana Chagas. Já no domingo, 15, o público poderá conferir novamente Mistura Regional e a Banda Kalango. Haverá também brinquedos infláveis para as crianças, tornando o festival um espaço para toda a família.



"O festival tem a importância de mostrar um pouco da gastronomia paraense, aquilo que você pode encontrar nas calçadas de Belém no dia a dia", destacou Ivanete, reforçando que o evento visa não apenas promover o tacacá, mas também a cultura das tacacazeiras como um patrimônio vivo da cidade.



Organizado pela Associação das Tacacazeiras, com o apoio do Iphan, do Sebrae, da Fundação Cultural do Município de Belém e da Secretaria de Cultura, a expectativa é receber cerca de dois mil visitantes ao longo dos três dias, com a participação de aproximadamente 20 tacacazeiras que mostrarão suas habilidades culinárias e seus pratos típicos.



Ivanete afirmou que a 5ª edição do festival foi planejada com carinho, contando com oficinas promovidas pelo Sebrae para aprimorar o conhecimento das participantes. Ela se emociona ao dizer que o reconhecimento não só reforça o papel das tacacazeiras na cultura local, mas também mostra como essa profissão tem mudado ao longo dos anos.

"É tão bom saber que minha mãe começou no tempo do carvãozinho, e hoje, no carro dela, tem um cooktop", comentou, recordando a trajetória de sua família no ofício.

Ela enfatizou que o fortalecimento que o festival traz para a comunidade das tacacazeiras e o impacto das oficinas na profissionalização delas. "Cada oficina que a gente vai, aprendemos mais. Já temos o conhecimento do sabor das iguarias, mas estamos aprimorando cada vez mais. Com o Iphan nos ajudando, temos certeza de que seremos reconhecidas como patrimônio nacional", declarou.



SERVIÇO

5ª edição do Festival das Tacacazeiras

Data: de 13 a 15 de setembro;

Local: no Boulevard da Gastronomia, no bairro da Campina, em Belém;

Horário: a partir das 17h;

Entrada gratuita.