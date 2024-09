Tacacá instantâneo? Marca do Acre inova com versão prática do prato amazônico

Uma marca de produtos alimentícios do Acre lançou o tacacá instantâneo. A ideia foi idealizada pelo fundador do empreendimento, Daniel Filho, com o objetivo de facilitar o acesso à iguaria para quem vive em outras regiões do Brasil ou no exterior.

A marca é a mesma que lançou o vatapá em pó, em 2021. A novidade foi compartilhada na internet, gerando repercussão entre os internautas que ficaram divididos: alguns criticaram, enquanto outros acharam a ideia interessante.