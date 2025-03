Tacacá é destaque no programa Expedição GloboNews; veja

Na última quarta-feira (19), a Expedição GloboNews, programa apresentado pelo jornalista Victor Ferreira, levou os telespectadores a uma imersão na cultura gastronômica amazônica diretamente do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém. Acompanhado da chef e pesquisadora Bel Coelho, o programa explorou os sabores e a relevância econômica do Tacacá, um dos pratos mais icônicos do Pará.

Durante a reportagem, Bel Coelho destacou a complexidade de sabores que fazem do Tacacá uma experiência única. "O tacacá é muito especial do ponto de vista gastronômico. Tem acidez, umami, o salgado, o poder do jambu de deixar a língua dormente. É muito instigante gastronomicamente, é muito sofisticado", afirmou a chef.

VEJA MAIS

Além da riqueza de sabores, a pesquisadora ressaltou a importância do prato para a sustentabilidade e fortalecimento das cadeias produtivas na Amazônia. "A ideia também é fortalecer essas cadeias produtivas de ingredientes nativos das florestas e dos biomas. É um formato de bioeconomia. A gente consegue manter essas comunidades do ponto de vista econômico e cultural, que é fundamental como floresta em pé, porque eles são guardiões das florestas de alguma forma, são formas extrativistas de se relacionar com a floresta", explicou.