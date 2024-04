Sucesso do Menudo ganha versão de brega romântico com Edilson Morenno e Aninha Odalisca

Uma nova versão do sucesso do Menudo "If You're Not Here (By My Side)" pode ser conferida em formato de brega romântico. A canção “Nada vai mudar a nossa história” com Edilson Moreno e Aninha Odalisca está em todas as plataformas digitais. A música também ganhou clipe com a produção do ganhador do Grammy Latino, Félix Robatto.

A ideia da regravação foi de Edilson Moreno que há 20 anos criou a versão “Nada vai mudar a nossa história”. “Ele gravou há uns 20 anos com a cantora Nat Rabelo. Dando uma revisada no que ele já tinha feito achou essa música e como a gente está muito próximo depois que voltei de Portugal, temos feitos shows juntos e resenhas. Ele me perguntou ‘o que você acha de fazermos uma nova roupagem para música?’. Para atualizar o ritmo ela foi gravada mais lenta”, contou Aninha.

A música "If You're Not Here (By My Side)" do Menudo foi lançada em 1984 como parte do álbum "Evolución" composta por Robby Rosa, membro da banda. A canção foi inspirada em uma experiência pessoal de Rosa, que se sentia solitário e perdido durante uma turnê da banda, combina elementos de pop, rock e balada, com uma melodia suave e letras melancólicas.

"If You're Not Here (By My Side)" se tornou um grande sucesso em diversos países, especialmente na América Latina e Europa. Atingiu o topo das paradas musicais em vários países, incluindo Brasil, México, Argentina e Venezuela. A canção também se tornou popular nos Estados Unidos, alcançando a posição 12 na Billboard Hot 100. O sucesso da música consolidou o Menudo como um dos grupos musicais mais populares do mundo na época.

A música foi regravada por diversos artistas ao longo dos anos, incluindo artistas latinos como Ricky Martin, Chayanne e Lucero. Também existem versões em português, inglês, francês, italiano e outras línguas.

A nova versão da dupla Edilson e Aninha ganhou a parceria de Felix Robatto que se dispôs a gravar a música em seu estúdio e também produzir o clipe. “Eu estava fazendo em um podcast no estúdio do Felix Robatto. Comentei que tinha uma música para gravar com o Edilson. Ele disse que fazia a produção no estúdio dele, só queria os créditos fossem dados. Como ele teve vários compromissos, o estúdio deu uma apertadinha e a música só pode ser lançada agora”, explicou Ana.

A canção conta com Juca Batera (bateria), Nander (teclados), Charles Bass (baixo), Batista (guitarra) e Paulo Madonna (vocal). A canção que foi um hino para adolescentes que se identificavam com os sentimentos de solidão e saudade da letra. O videoclipe da música, que apresenta os membros do Menudo em diferentes cenários românticos, também contribuiu para a popularidade da canção. "If You're Not Here (By My Side)" ainda é considerada uma das músicas mais populares do Menudo e um clássico da música pop latina.

“Ela foi uma música de muito sucesso, regravada por muita gente, o próprio Menudo tem várias gravações dela, por ser uma música muito romântica e linda, que toca o coração das pessoas. Tanto que quando postei nas minhas redes sociais muitas pessoas vieram elogiar dizer que lembravam da música, que tinham muitas lembranças boas. Eu amo essa música, ficou linda com essa nova roupagem. É um resgate de sentimentos bons de amor, que estamos precisando muito. O Edilson foi muito feliz em colocar uma letra muito romântica. É um resgate do amor”, atesou Aninha.