Aninha Odalisca, Kim Marques e Diego Xavier apresentam o 'II Sambrega'

O samba e o brega têm um encontro marcado na próxima sexta-feira, 12, no Quintal da Rizzo, no bairro de Batista Campos. A cantora Aninha, a “Odalisca do brega”, convida o cantor Kim Marques e o sambista Diego Xavier para o “II Sambrega”, festa regada a samba raiz e ao brega paraense. Porém, Aninha antecipa que também haverá sucessos do carimbó no setlist. A festa inicia às 19h.

Na primeira edição do Sambrega, Aninha dividiu o palco com a sambista Mariza Black e outra estrela do brega, Nelsinho Rodrigues, no mês passado. O Quintal da Rizzo já é um espaço marcado pelo samba, especialmente pelos shows de Mariza, mas a introdução do brega mostrou que os dois ritmos atraem o público porque põe todo mundo para dançar.

“O primeiro show foi um casamento perfeito. Foi uma surpresa pra nós, foi um estouro, muita gente dançando. Eu e Nelsinho cantamos “Eu voltarei”, sucesso que gravamos juntos”, recorda Aninha. Surgiu a ideia de repetir o Sambrega uma vez por mês.

Nessa nova temporada, ela promete “matar a saudade dos nossos bregas antigos e novos, como o meu lançamento ‘Copo na Mão’ (composição de Júnior Neves com produção musical do Chimbinha)”. Aninha e Kim vão cantar a música que gravaram juntos, chamada “Apagão fatal”, de autoria dele, além do hit da carreira de Aninha, “Odalisca” e “Baile do amor” (autoria de Tony Brasil), assim como os bregas marcantes de Mauro Cotta e Teddy Max.

Aninha – Natural de Abaetetuba, no Nordeste do Pará, Aninha começou a cantar aos 12 anos em trio com os irmãos Toninho e Renatinho Cunha. Nos anos 90, ela integrou a Banda Warilou por quatro anos e depois iniciou a carreira solo lançando o sucesso “Odalisca”. Após 20 anos de carreira, Aninha mudou-se para Portugal, onde residiu por quatro anos e retornou recentemente ao Brasil, onde voltou a cantar.

Kim Marques- Nascido em Cametá, no Nordeste do estado, Kim Marques é neto do maestro Tiago Marques, autor de marchinhas de carnaval. Nos anos 90, mudou-se para iniciar a carreira em Belém. Ele já gravou sete álbuns, a maioria com músicas autorais e ritmos dançantes e românticos. Kim é autor de mais de 350 canções gravadas por artistas de renome nacional, como Banda Calypso, Cia do Calypso, Sayonara e outros.

Diego Xavier- Nascido em Belém, Diego é multi-instrumentista, letrista, educador musical, produtor musical e graduando em musicoterapia. Ele estudou no Conservatório Carlos Gomes e formou-se em licenciatura em música, pela Universidade Estadual do Pará (UEPA). Neto do violonista paraense Osvaldo Barros, ele iniciou a carreira no samba e no choro e depois partiu para um repertório eclético.

Agende-se:

“II Sambrega” com Aninha Odalisca, Kim Marques e Diego Xavier

Dia: Sexta-feira, 12

Hora: 19h

Local: Restaurante Quintal da Rizzo (Rua dos Mundurucus, 1595, entre Apinagés e Padre Eutíquio, Batista Campos).

Ingresso a R$ 20,00