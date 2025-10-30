Stranger Things 5: Netflix libera trailer da última temporada da série

A plataforma de streaming Netflix divulgou nesta quinta-feira (30) o trailer da 5ª e última temporada de "Stranger Things". O vídeo mostra o retorno do Vecna para uma última batalha. Já em tom de despedida, o trailer mostra o vilão controlando Will (Noah Schnapp) e ameaçando: "Will, você vai me ajudar pela última vez".

A parte 1 da última temporada será lançada no dia 26 de novembro, já a segunda sairá em 25 de dezembro. O capítulo final vai ao ar em 31 de dezembro, às 22h no horário de Brasília.

"Eles não estão vivendo nada parecido com o normal. Hawkins está em quarentena militar, a circulação é restrita e há câmeras por toda parte, estilo BBB. Eles estão na ativa, mas a rotina deles mudou completamente", disse Matt Duffer, um dos diretores da série sobre os personagens da trama.