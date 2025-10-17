Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

SP: Virada Zen reúne Monja Coen e Baby do Brasil em evento gratuito

Estadão Conteúdo

Monja Coen, Baby do Brasil, Henrique Fogaça, Bruna Lombardi, Xuxa Scherer e Ekanta, mãe do DJ Alok, vão se unir em um evento gratuito neste final de semana em São Paulo. Parece inusitado, mas esse é um resumo da programação da Virada Zen, que chega à sua quarta e maior edição e ocorre a partir deste final de semana.

Ao todo, a programação conta com 600 atividades gratuitas. Dentre elas, está um bate-papo com Monja Coen, uma "balada matinal", uma prática de "superioga" no Parque Ibirapuera e uma meditação com Sri Prem Baba. O Sistema Único de Saúde (SUS) também participa do evento, incluindo Práticas Integrativas e Complementares (PICs), relacionadas a abordagens como aromaterapia, reiki e ioga, em postos de saúde da capital paulista.

O objetivo da Virada Zen é promover a saúde mental, o autoconhecimento e o bem-estar. O evento acontece entre os dias 18 e 26 de outubro em todas as regiões de São Paulo (e até em cidades do interior do estado).

Quais os destaques da programação da Virada Zen?

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) vai ser o principal polo da programação e vai receber, além de filmes e espetáculos, o Fórum Bem-Viver, que terá palestras de nomes como Monja Coen, Baby do Brasil, Max Tovar e Henrique Fogaça. Os temas das conversas vão de psicodélicos a tecnologia e saúde pública e ocorrem do dia 21 ao dia 24.

No dia 24, o CCSP também vai receber uma "balada matinal", a WAKE. O evento vai contar com prática de ioga, café da manhã saudável, terapias alternativas e mais. Os ingressos também são gratuitos e sugerem a contribuição de 1 kg de alimento não perecível. Eles podem ser reservados aqui.

No dia 26, a Virada Zen terá um grande encerramento no Parque Ibirapuera. O evento começa com bênçãos das precursoras do ioga no Brasil, Regina Shakti e Marcia de Luca, e uma aula de Superioga no parque.

Na sequência, Sri Prem Baba vai conduzir uma meditação sobre "Como ficar Zen neste mundo em conflito". Já Bruna Lombardi fará reflexões sobre felicidade. Também é necessário reservar ingressos para o dia.

A programação é extensa e você pode fazer sua curadoria pessoal a partir deste link. A seguir, 5 dicas:

- A programação em espaços de ioga. Se você sempre quis praticar ioga, a hora é agora. Diversos espaços em São Paulo oferecem uma "agenda aberta" com aulas gratuitas durante a Virada Zen. Para ficar mais fácil de encontrar a mais próxima, o site oficial do evento possui um mapa que indica a localização de cada uma das atrações.

- A programação online e no interior do Estado. Para quem não mora na capital paulista, o evento oferece diversas atrações online, que incluem práticas de ioga, uma palestra sobre Feng Shui e um atendimento de Constelação Sistêmica. Também há opções em Paulínia e Sorocaba.

- Meditações. Vale a pena aproveitar as meditações oferecidas pelo evento. Dentre os nomes que vão conduzir a prática, está o casal Xuxa Scherer e Dianeli Geller.

- A caminhada com mantras pela paz. No dia 26, das 11h às 13h, a comunidade Hare Krishna promove a caminhada na Avenida Paulista.

- O Festival das Luzes. No encerramento no Parque do Ibirapuera, o público também vai poder conferir um espetáculo de projeções inspirado no Diwali, tradicional festival das luzes indiano. A trilha sonora será conduzida pelo coletivo indígena Jungle Beat e o DJ Dre Guazzelli.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Virada Zen

SP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Ex-marido de Britney Spears diz que cantora usou cocaína durante amamentação

Artista se pronuncia nas redes sociais e critica exposição da vida pessoal em novo livro

16.10.25 22h40

LUTO

Ace Frehley, guitarrista e cofundador do Kiss, morre aos 74 anos

Músico sofreu hemorragia cerebral após queda e foi o primeiro integrante original da banda a falecer

16.10.25 20h20

PLURAL FEST

Plural Fest celebra a diversidade musical do Pará em sua terceira edição

Festival reúne pagode, pop rock e carimbó em uma noite de ritmos e culturas na Assembleia Paraense

16.10.25 12h10

SHOW GRATUITO

Ministério Seráfico se apresenta nesta quinta (16) no Círio Musical, em Belém

Banda católica da Arquidiocese de Belém apresenta repertório especial dedicado à Nossa Senhora de Nazaré

15.10.25 22h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Luana Piovani perde processo contra Neymar

A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador

17.10.25 8h03

FAMOSOS

Em conversa, Rei Charles III e Anitta dizem que Belém ‘não é fácil de chegar’

A artista brasileira esteve no Circular Bioeconomy Alliance, realizado nessa quinta-feira (16), no Palácio de St. James

17.10.25 10h58

CELEBRIDADES

Atriz Brigitte Bardot, de 91 anos, é internada em estado grave

A artista é conhecida por filmes como “Vingança de Mulher” (1958), “A Verdade” (1960) e “Histórias Extraordinárias” (1968)

17.10.25 9h46

FAMOSOS

Júlio Cocielo, youtuber e influenciador, anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Júlio e Tata são pais de duas crianças, Caio de 2 anos e Beatriz de 5 anos

17.10.25 8h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda