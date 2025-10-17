SP: Virada Zen reúne Monja Coen e Baby do Brasil em evento gratuito

Monja Coen, Baby do Brasil, Henrique Fogaça, Bruna Lombardi, Xuxa Scherer e Ekanta, mãe do DJ Alok, vão se unir em um evento gratuito neste final de semana em São Paulo. Parece inusitado, mas esse é um resumo da programação da Virada Zen, que chega à sua quarta e maior edição e ocorre a partir deste final de semana.

Ao todo, a programação conta com 600 atividades gratuitas. Dentre elas, está um bate-papo com Monja Coen, uma "balada matinal", uma prática de "superioga" no Parque Ibirapuera e uma meditação com Sri Prem Baba. O Sistema Único de Saúde (SUS) também participa do evento, incluindo Práticas Integrativas e Complementares (PICs), relacionadas a abordagens como aromaterapia, reiki e ioga, em postos de saúde da capital paulista.

O objetivo da Virada Zen é promover a saúde mental, o autoconhecimento e o bem-estar. O evento acontece entre os dias 18 e 26 de outubro em todas as regiões de São Paulo (e até em cidades do interior do estado).

Quais os destaques da programação da Virada Zen?

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) vai ser o principal polo da programação e vai receber, além de filmes e espetáculos, o Fórum Bem-Viver, que terá palestras de nomes como Monja Coen, Baby do Brasil, Max Tovar e Henrique Fogaça. Os temas das conversas vão de psicodélicos a tecnologia e saúde pública e ocorrem do dia 21 ao dia 24.

No dia 24, o CCSP também vai receber uma "balada matinal", a WAKE. O evento vai contar com prática de ioga, café da manhã saudável, terapias alternativas e mais. Os ingressos também são gratuitos e sugerem a contribuição de 1 kg de alimento não perecível. Eles podem ser reservados aqui.

No dia 26, a Virada Zen terá um grande encerramento no Parque Ibirapuera. O evento começa com bênçãos das precursoras do ioga no Brasil, Regina Shakti e Marcia de Luca, e uma aula de Superioga no parque.

Na sequência, Sri Prem Baba vai conduzir uma meditação sobre "Como ficar Zen neste mundo em conflito". Já Bruna Lombardi fará reflexões sobre felicidade. Também é necessário reservar ingressos para o dia.

A programação é extensa e você pode fazer sua curadoria pessoal a partir deste link. A seguir, 5 dicas:

- A programação em espaços de ioga. Se você sempre quis praticar ioga, a hora é agora. Diversos espaços em São Paulo oferecem uma "agenda aberta" com aulas gratuitas durante a Virada Zen. Para ficar mais fácil de encontrar a mais próxima, o site oficial do evento possui um mapa que indica a localização de cada uma das atrações.

- A programação online e no interior do Estado. Para quem não mora na capital paulista, o evento oferece diversas atrações online, que incluem práticas de ioga, uma palestra sobre Feng Shui e um atendimento de Constelação Sistêmica. Também há opções em Paulínia e Sorocaba.

- Meditações. Vale a pena aproveitar as meditações oferecidas pelo evento. Dentre os nomes que vão conduzir a prática, está o casal Xuxa Scherer e Dianeli Geller.

- A caminhada com mantras pela paz. No dia 26, das 11h às 13h, a comunidade Hare Krishna promove a caminhada na Avenida Paulista.

- O Festival das Luzes. No encerramento no Parque do Ibirapuera, o público também vai poder conferir um espetáculo de projeções inspirado no Diwali, tradicional festival das luzes indiano. A trilha sonora será conduzida pelo coletivo indígena Jungle Beat e o DJ Dre Guazzelli.