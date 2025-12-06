'Sou contra o ódio e a divisão', diz Sydney Sweeney após polêmica com marca de jeans

Sydney Sweeney voltou a se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo uma campanha publicitária que estrelou para uma marca de jeans. "Todos que me conhecem sabem que eu sempre estou tentando juntar as pessoas. Sou contra o ódio e a divisão", afirmou em entrevista à People publicada neste sábado, 6.

"No passado, minha posição sempre foi de nunca responder à mídia, fosse ela positiva ou negativa, mas recentemente eu tive que me dar conta de que o meu silêncio a respeito dessa questão estava apenas causando divisão, em vez de reduzi-la. Portanto, espero que esse ano novo traga mais foco no que nos conecta em vez daquilo que nos divida", prosseguiu.

Sydney Sweeney ainda afirmou: "Eu fiquei verdadeiramente surpresa pela reação. Eu fiz aquilo porque eu amo jeans e amo a marca. Eu não apoio as visões que algumas pessoas escolheram conectar à campanha. Muitos assimilaram a mim rótulos e motivações que apenas não são verdade."

Entenda a polêmica

No último mês de julho, a empresa American Eagle Outfitters lançou uma campanha publicitária protagonizada pela atriz que usava a frase "Sydney Sweeney has great jeans", traduzido para algo como "Sydney Sweeney tem ótimos jeans".

A pronúncia da palavra "jeans", em inglês, porém, se assemelha a "genes". Parte do público entendeu o slogan como um possível trocadilho em alusão ao fato de ela ser loira e ter olhos azuis, destacando um tipo específico de beleza e tendo surgido até mesmo acusações de apologia à eugenia.

Diante da repercussão, seu nome recebeu os holofotes de diversos setores. Foi divulgado que Sweeney estava filiada ao partido Republicano dos Estados Unidos, o mesmo do presidente Donald Trump - que comentou em apoio à publicidade. No mês seguinte, o filme Americana, estrelado por Sydney, foi considerado um fracasso de bilheteria no fim de semana de estreia, o que foi atribuído à má repercussão da campanha.

A atriz se pronunciou sobre a polêmica dos jeans pela primeira vez somente no dia 4 de novembro, em entrevista à revista GQ. Na ocasião, havia relatado não esperava reações adversas ao vídeo. "Eu fiz uma propaganda de jeans. Digo, a reação com certeza foi uma surpresa, mas eu amo jeans. Eu literalmente visto jeans e uma camiseta todos os dias da minha vida."