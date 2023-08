‘Sósia’ de Marina Ruy Barbosa fatura alto com vendas de conteúdos adultos na internet

A influencer Duda Monet, de 23 anos, revelou faturar alto com sua conta do OnlyFans por guardar semelhança física com a atriz Marina Ruy Barbosa. A jovem, que é ruiva, costuma satisfazer fetiches daqueles que um dia sonham em flertar com a artista.

“As pessoas falam. Faço vídeos me passando por ela, falando que sou a Marina e provocando os caras, instigando. Eles gostam disso, pedem para falar os nomes deles. Já ganhei uns R$ 20 mil só com isso”, afirmou Duda, que também é atriz.

Duda acredita que a fantasia surge por conta do biotipo das duas, que são semelhantes, mas ela não se considera sósia de Ruy Barbosa. “É que somos mais magrinhas, ruivas naturais e bem branquinhas”, completou.