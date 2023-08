Joice Hasselmann diz que recebe cantada de homens e mulheres e pedidos para abrir conta no OnlyFans

A ex-deputada Joice Hasselmann, 45, tem exibido o seu corpo cada vez mais nas redes sociais. Ela sempre mostra o antes e depois de seu corpo em cinco anos para incentivar seus seguidores a mudar de vida, e com tanta exposição ela tem ganhado cantadas na web.

Agora, Hasselmann lançou um programa de emagrecimento, chamado de "Protocolo JH", que promete perda de peso em até 28 dias com acompanhamento de 14 especialistas. Inclusive, ela compartilha sua rotina saudável no @bemestarcomjoice.

VEJA MAIS

Joice contou que eliminou mais de 20kg com reeducação alimentar e exercícios físicos e que tem 14 profissionais trabalhando em seu protocolo de emagrecimento: nutricionistas, profissionais de educação física, chef de cozinha, naturopata e até uma fisioculturista, além de terapeutas.

Além disso, a ex-deputada disse que depois que mostrou a sua evolução após cinco anos de reeducação física e alimentar, ela tem ganhado algumas cantadas e pedidos inusitados.

"Lembro que um dia, em 2020, mexendo no meu armário, achei uma calça que eu tinha de quando eu tinha 21 anos. Eu tinha minha calça jeans modelo e aí entrei na calça 38, sem elástico. Fiquei super feliz, compartilhei aquele momento e comecei a receber muitas mensagens encantadas com o processo. Tenho levado muitas cantadas também. De homem e de mulher. Algumas são agressivas, mas quando passam muito do limite eu bloqueio. Tem pedido de casamento, gente que quer mandar presente, gente pedindo para eu abrir um OnlyFans. Isso acho até engraçado. Mas quando tem comentários machistas ao extremo eu bloqueio".