Ex-deputada revela rotina e método de emagrecimento que a fez perder 20 quilos

A ex-deputada Joice Hasselmann, de 45 anos, revelou ter perdido mais de 20 quilos em cerca de um ano. O relato da mulher mais votada para deputada federal na história do Brasil foi compartilhado em janeiro, em sua conta do Instagram, onde a jornalista relata as suas motivações, método de emagrecimento e fala sobre sua auto-estima atualmente.

“Há pouco tempo eu me sentia incompleta, culpada e triste comigo [...] Há três anos eu me olhava no espelho e não me reconhecia. O estresse, depressão e o descontentamento com o que eu estava vivendo me fizeram engordar 20 quilos. O peso extra era no corpo e na alma, porque a culpa de não me cuidar também me castigava”, desabafou a ex-deputada, em uma publicação.

Submetida a uma histerectomia (cirurgia de retirada total do útero) em 2020, Joice resolveu utilizar o momento pós-operatório para realizar uma mudança drástica em sua dieta. A ex-deputada tomou apenas caldos brodos, feitos com ossos e cartilagens, durante 40 dias.

Após o período, a jornalista passou a ingerir legumes, verduras, frutas e proteínas, introduzindo os grãos aos poucos em sua dieta. Joice revelou que passou a cuidar diretamente de sua alimentação, montando um cardápio semanal e preparando marmitas para manter a alimentação saudável durante a semana, etapa importante para se manter "nos eixos" enquanto trabalhava como deputada.

“Comecei a me dedicar a uma vida saudável, voltei a cozinhar comida ‘de verdade’ pra mim, fiz uma dieta possível e gostosa [...] Em um ano, perdi 22 quilos, fiquei com o semblante mais leve, o sorriso fácil reapareceu e voltei a me reconhecer. Eu gostava do que via por dentro e por fora”, relata Joice em uma publicação.

Comendo de três em três horas para evitar longos períodos de jejum, Joice revelou que cortou refrigerantes, sucos de caixinha, o açúcar e frituras, além de ter passado a consumir barras de proteínas, iogurtes e queijo branco nos lanches que ocorrem no intervalo entre as grandes refeições.

A ex-deputada também passou a consumir menos sal, utilizando-se de temperos naturais cultivados por ela mesma, como o manjericão e o tomilho. Atividades físicas também passaram a fazer parte da rotina de Joice, que compartilha tudo em sua conta nas redes sociais voltada para falar de sua rotina mais saudável.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)