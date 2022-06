‘Sósia’ de Jade Picon tem perfil excluído após fama e é criticada por fãs da ex-BBB: 'Forçada'

Alice Sales começou a ficar famosa nas redes sociais, nos últimos dias, devido a sua semelhança com a ex-BBB Jade Picon. Além de ganhar mais de 50 mil seguidores, a influencer digital também passou a receber críticas dos internautas, após uma foto dela - tirada em 2019 - utilizando uma lente de contato azul viralizar. Muitos a chamaram de “forçada” e “sem personalidade”.

Em entrevista à Quem, Alice falou que não era seu sonho ficar famosa, mas que estava amando a repercussão de ser chamada de “gêmea perdida” de Picon. “Já mudou muita coisa na minha vida [por causa da repercussão], começaram a aparecer muitos trabalhos, minhas redes sociais ficaram uma loucura, muitas mensagens de carinho”, afirmou.

Mas nem tudo são flores e a influenciadora começou a sofrer “hate” e críticas dos fãs de Jade por causa de uma fotografia em que Alice aparece usando lentes de contato azul, parecendo ainda mais com a ex-BBB. Veja a foto:

A foto de Alice que está seguindo crítica nas redes sociais por possuir certa semelhança com Jade Picon (Reprodução/ Instagram)

Além do discurso de ódio que recebeu, a jovem também teve a sua conta do Instagram desativada. “Fui de 42 mil para 110 mil seguidores, mas o Instagram desativou minha conta, me acusando de fingir ser outra pessoa, sendo que nunca postei foto ou usei o nome de ninguém. Tive que criar outra e estou agora com 19 mil”, explicou.

Para Alice, o que ocorreu com o perfil teria sido “obra” dos seguidores de Jade, que a denunciaram nos comentários de páginas que divulgavam a moça. “ [Eram] pessoas dizendo que eu sou forçada, sem personalidade, até mesmo [mensagens] de preconceito por causa das minhas tatuagens, dizendo que sou da favela”, enumerou.

Estes internautas também teriam a atacado e tentando diminuir os três filhos de Alice dizendo que “era filha de um e de outro”, referindo-se ao fato da jovem ser mãe de uma menina, de 5 anos, de um antigo relacionamento, e de mais duas crianças, de três anos e outra de três meses, do seu atual marido.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)