Gêmea perdida? Influencer faz sucesso por semelhança com Jade Picon

A influenciadora Alice Sales viralizou na internet na última terça-feira (24) devido sua semelhança com a ex-BBB Jade Picon. Em um post feito por um usuário do Twitter, vários internautas brincaram sobre como a celebridade teria escondido a gravidez após uma foto da "gêmea perdida" circular na web.

A postagem ganhou o coração dos internautas e garantiu mais de 90 mil likes a André, autor do tweet. "Meu deus, igualzinha", comentou uma seguidora. "Uma mistura de Luisa Sonza com Jade Picon", destacou outra. "O que a jade tá fazendo num churrasco na periferia, gente?", perguntou outro. O usuário aproveitou para brincar com alguns posts verdadeiro da própria Jade Picon e afirmou que estragou uma possível surpresa da influencer. Veja:

Posts destacando a semelhança entre Alice e Jade Picon. (Foto: Reprodução / Twitter)

Alice Sales tem 24 anos, é mãe de três filhos e mora em Campos, no Rio de Janeiro. Com a repercussão da semelhança, ela atingiu mais de 80 mil seguidores e agora usa a internet para divulgar vídeos dançando e sua rotina com as crianças. Nos stories, ela aproveitou para relatar que recebia mensagens de ódio dos "haters" da participante durante a exibição do programa. "A melhor parte de tudo era o povo falando que eu ia sair, sair pra onde, gente", comentou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)