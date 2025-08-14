Sophie Charlotte e Amaury Lorenzo gravam cenas da novela Três Graças na Liberdade

Os atores Sophie Charlotte e Amaury Lorenzo, que viverão um par romântico em Três Graças, próxima novela das nove da Rede Globo, já estão trabalhando nas gravações. Nesta quinta-feira, 14, a emissora divulgou fotos dos artistas nos bastidores das cenas filmadas na Liberdade, bairro da região central da capital paulista.

São Paulo será o pano de fundo para a história de amor de Gilmar, motorista de ônibus interpretado por Amaury, e Gerluce, cuidadora vivida por Sophie. Os dois irão se apaixonar dentro de um ônibus, no bairro da Aclimação, nos primeiros capítulos da história.

Em nota, Sophie comentou sobre a importância de gravar na cidade onde a trama será contada e também sobre o impacto da personagem. "A Gerluce vai transitar pela cidade toda pegando dois ônibus por dia, como muitos trabalhadores fazem. Nós pegamos essa vivência do dia a dia da cidade e depois levamos para os Estúdios. É um momento de muita inspiração, onde prestamos atenção em todos os detalhes", disse.

Já Amaury se mostrou animado para a estreia do folhetim. "Estamos contando uma história com a qual o público vai se identificar muito, com personagens populares, carismáticos e com muita emoção", afirmou.

Segundo Luiz Henrique Rios, diretor artístico, a equipe se esforça para levar São Paulo "para dentro" da novela. "Poder partir de uma base, de um sentimento, de uma sensação real ajuda muito a criarmos uma imaginação e esse universo mais próximo", disse.

Três Graças é escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. A estreia está marcada para outubro.