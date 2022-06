Sob o comando de Tainá Aires, novo programa “É do Pará” chega na TV Liberal neste sábado

Um dos programas mais queridos pelo público paraense está de cara nova. A nova fase do “É do Pará” será apresentada neste sábado (11) para os telespectadores. Sob o comando da jornalista Tainá Aires, que está de volta a Belém, a atração chega repaginada, com tecnologia de ponta e muito mais entretenimento e diversão. O programa já está no ar há 18 anos e passou por algumas transformações, sem perder a ligação carinhosa com o público paraense.

Segundo a jornalista e apresentadora Tainá Aires, as principais mudanças do programa estão na identidade visual. "Tínhamos uma logomarca com a bandeira do Pará. Agora está bem diferente, é uma tonalidade de roxo com as letras que são semelhantes com as letras que encontramos nos barcos do nosso Estado, que vemos pelo interior. Temos também uma nova vinheta de abertura com uma trilha sonora que foi feita pelo Edilson Moreno, um dos grandes compositores da nossa terra. A forma de condução do programa será diferenciada, com mais entretenimento e descontraído”, explicou.

Tainá garante ainda que o público pode esperar ainda mais pelas vivências de tudo que tem de melhor no Pará. “Seja no turismo, na cultura e na gastronomia. Irei me jogar em todas essas experiências. Houve um grande investimento em tecnologia então as imagens estão com uma qualidade superior ao programa anterior”, destacou a apresentadora, que também não esconde a felicidade em voltar para casa. “O sentimento de estar voltando para um programa tão representativa é algo incrível, até difícil de descrever porque eu sou uma apaixonada pelo Pará. Durante o tempo que eu estive fora, sempre fazia questão de exaltar todas as maravilhas que tínhamos nessa terra. Então é um momento de gratidão e de voltar a me conectar com o público paraense, estou muito feliz”, concluiu a jornalista.

O primeiro programa com a nova identidade e o retorno de Tainá Aires como tema o “Arraial do Pavulagem” que depois de dois anos em hiato, toma novamente as ruas da capital com seus chapéus e fitas coloridas, cantando quadrilha, retumbão, marujada, carimbó e muitos outros ritmos regionais.O “É do Pará” uma linguagem totalmente regional, é uma conexão direta com cada paraense, além de trazer uma forte identificação cultural e regional. Os telespectadores podem conferir as novidades a partir de sábado ás 11h45min na TV Liberal, após o programa “É de Casa”.