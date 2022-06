Programa É do Pará passa por mudanças e estreia nova temporada no próximo sábado, 11

O jornalista Gustavo Ferreira se despediu da apresentação do programa semanal "É do Pará" neste sábado, 04. Ele e a equipe seguirão na TV Liberal, mas no departamento de Jornalismo. O programa que passou por mudanças e agora faz parte do Núcleo de Entretenimento da emissora paraense retorna no próximo sábado, 11, sob o comando da jornalista Thainá Aires, que retorna à apresentação e comandará a nova temporada do programa.

Entre as novidades do semanal, está a mudança da identidade visual.