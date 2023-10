Sob o comando de Stepan Nercessian, programa do Chacrinha vai voltar à TV

O Programa Chacrinha pode voltar à TV, 36 anos após a morte do apresentador. Stepan Nercessian, que já deu vida ao apresentador tanto no cinema quanto na televisão, reassumirá o papel em uma nova atração televisiva.

Antônio Zimmerle, veterano diretor com passagens pelas emissoras Globo, Band e Cultura, adquiriu os direitos da obra do apresentador através de sua empresa, a AZ Planning, em parceria com Leleco Barbosa, filho de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que será o diretor-geral do programa.

A ideia é unir o "Cassino do Chacrinha" e a "Discoteca do Chacrinha" com uma roupagem moderna, expandindo o programa também para as plataformas de streaming. O canal que transmitirá a atração ainda está em negociação, mas Zimmerle revela a intenção de ocupar as tardes de sábado do SBT, da Record ou da Band.

A estreia estaria prevista para fevereiro do próximo ano, com a intenção de ocupar um vácuo na televisão brasileira, especialmente após as aposentadorias de grandes nomes como Fausto Silva e Silvio Santos.