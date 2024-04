Slipknot faz primeiro show com novo baterista brasileiro; conheça

Na noite de quinta-feira (25), o Slipknot realizou seu primeiro show de 2024, marcando também a estreia de seu novo baterista ao vivo, após a saída de Jay Weinberg em novembro passado. Conheça o novo baterista.

VEJA MAIS:

A banda optou por um visual mais clássico, revisitando os icônicos macacões vermelhos e algumas das máscaras familiares dos primórdios de sua carreira.

Inicialmente planejado para o festival Sick New World em Las Vegas neste sábado (27), o retorno aos palcos surpreendeu com um show intimista para apenas 350 pessoas, anunciado de última hora através do site youcantkillme.com.

O novo baterista, cujo rosto estava oculto por uma máscara redonda, gerou especulações, com muitos sugerindo que poderia ser Eloy Casagrande, que recentemente deixou o Sepultura, pouco tempo antes da turnê de despedida da banda mineira.