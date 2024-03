Baterista Eloy Casagrande deixa o Sepultura poucos dias antes da turnê de despedida da banda

A banda mineira Sepultura anunciou, nesta terça-feira (27), que o baterista Eloy Casagrande não faz mais parte do grupo. O baterista norte-americano Greyson Nekrutman assume a vaga durante 18 meses. Em nota, a banda afirma que não houve conversa prévia sobre a decisão de Eloy e que todos foram surpreendidos. Na próxima sexta-feira (1º), inicia a turnê “Celebrating Life Through Death”, que celebra os 40 anos de carreira e se despede dos fãs.

“No último dia 6 de fevereiro, poucos dias antes do primeiro ensaio, em uma reunião extraordinária, o baterista Eloy Casagrande comunicou à banda e aos empresários a sua saída do Sepultura para seguir carreira em outro projeto. A banda foi pega de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura”, dizem Andreas Kisser, Derrick Green e Paulo Xisto no comunicado.

O grupo explica que há um compromisso com os fãs e que a turnê só pode ocorrer com comprometimento, ética, lealdade e respeito à história da banda. “Algo que Andreas Kisser, Derrick Green e Paulo Xisto têm como prioridade”, diz o texto. Greyson Nektrutman é chamado de “virtuoso baterista” pela banda, que comemora a sua chegada.

“Contribuir para esse legado é um privilégio que me enche de honra e entusiamo. A abordagem destemida do Sepultura para explorar novos territórios na esfera do metal é algo que eu sempre admirei e usei como inspiração em minhas próprias empreitadas musicais”, afirma Greyson. O baterista também declara estar ansioso para se conectar com a banda e os fãs em experiências no palco.

Destino de Eloy Casagrande

Eloy Casagrande não se manifestou em redes sociais, até o momento. Na última publicação em seu perfil no Instagram, feita no dia 18 de fevereiro, fãs e admiradores comentam sobre a saída e especulam a ida do baterista à banda Slipknot. “Por favor, fala que vai para o Slipknot”, escreveu um internauta. “Vai chegar a tempo do Knotfest Brasil?”, brincou outro, fazendo referência ao festival do Slipknot. “Muito triste e desapontado por sua saída do Sepultura na reta final da banda”, desabafou um fã.

Desde 2011, Eloy era membro da banda. Ao todo, o baterista gravou quatro álbuns com o grupo: "The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart" (2013), "Machine Messiah" (2017), "Quadra" (2020) e "SepulQuarta” (2021).

