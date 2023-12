Sepultura anuncia fim da banda com turnê de despedida de 18 meses pelo mundo

O grupo de heavy metal brasileiro, Sepultura, surpreendeu os fãs ao anunciar o encerramento de suas atividades nesta sexta-feira (8). Completando 40 anos de carreira, a banda realizará uma extensa turnê de despedida, intitulada "Celebrating Life Through Death", que contemplará 40 países ao longo de 18 meses a partir de março de 2024. O primeiro espetáculo dessa jornada será em Belo Horizonte, no Arena Hall, no dia 1º de março.

A banda também passará por outras cidades brasileiras, como, por exemplo, Juiz de Fora (MG), Brasília (DF), Urbelandia (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP). Confira:

O guitarrista Andreas Kisser, em declaração sobre a decisão, afirmou: "É a última turnê. A gente vai parar porque é o melhor momento da história da banda".

Kisser ressaltou a excelente relação entre os membros da banda, enfatizando que a decisão é tomada em um ambiente de tranquilidade e paz entre eles. "Não é um momento triste, é de celebração", acrescentou o guitarrista, sublinhando o clima positivo que envolve a despedida do Sepultura.

A banda, reconhecida mundialmente por sua influência e contribuição ao cenário do heavy metal, decidiu encerrar as atividades em um momento que consideram oportuno para celebrar a história e legado construídos ao longo de quatro décadas.