Sindicato repudia vazamento de vídeo de ator Jesse Williams nu

Após o polêmico vídeo do ator Jesse Williams nu, enquanto atuava na peça "Take Me Out", circular pelas redes sociais na última segunda-feira, 9, o sindicato de atores de teatro Actors' Equity e o teatro 2nd Stage Theater se pronunciaram e repudiaram a gravação indevida. Kate Shindle, presidente do sindicato, afirmou que a gravação se configura como um "assédio sexual e uma terrível violação de consentimento".

"Condenamos nos termos mais fortes possíveis a criação e distribuição de fotografias e vídeos de nossos membros durante uma cena de nudez. Como atores, concordamos regularmente em ser vulneráveis no palco para contar histórias difíceis e desafiadoras. Isso não significa que concordemos em ter esses momentos vulneráveis amplamente compartilhados por qualquer pessoa que queira colocar um dispositivo de gravação no teatro", disse ela.

O comunicado criticou a pessoa que gravou a cena e frisou que ela sabia que era proibido filmar. "A cada apresentação, há um entendimento mútuo entre o público e os performers de que estamos compartilhando uma experiência limitada a este tempo e lugar; essa confiança possibilita que sejamos expostos emocional e fisicamente. Atropelar esse acordo ao capturar e distribuir essas fotos e vídeos é tanto um assédio sexual quanto uma terrível violação terrível de consentimento. É uma violação que impede nossa capacidade coletiva de contar histórias com ousadia e bravura", lamentou.

Segurança foi burlada

O teatro explicou que a plateia é obrigada a guardar seus celulares em estojos que são lacrados antes mesmo do início da apresentação, porém, de alguma forma a pessoa conseguiu burlar esse sistema.

Jesse Williams na peça de teatro "Take Me Out" (Reprodução / Instagram)

O local ainda afirmou qual medida de segurança tomará contra esse tipo de atitude. "Tirar fotos nuas de qualquer pessoa sem o seu consentimento é altamente censurável e pode ter graves consequências legais. Postá-las na internet é uma violação grosseira e inaceitável da confiança entre o ator e público forjada na comunidade teatral. Estamos buscando ativamente solicitações de remoção e pedimos que ninguém participe da distribuição dessas imagens. O Second Stage também está adicionando pessoal adicional no teatro para fazer cumprir a sentença.", confirma.

Reação dos Amigos

No mesmo dia que teve as imagens vazadas, Jesse Williams, mais conhecido por seu papel em "Grey's Anatomy", participou do programa "Watch What Happens Live! After Show" e comentou sobre o ocorrido e disse quais colegas de elenco da série foram prestigiá-lo no teatro.

Williams afirmou que apesar do momento de nudez, ele não estava nervoso pela presença das amigas. "Eu não estava nervoso para elas me verem. Eu não sabia que Ellen ou Debbie estavam vindo [me ver] e eu aprendi nas minhas primeiras semanas com a produção que eu não quero saber [se alguém que eu conheço está na plateia]. Eu pensei que [no começo] eu estava confiante: 'Ah, sim, me digam [que estão vindo me ver na peça]'. Depois percebi que não quero saber", confessou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)