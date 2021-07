Sikêra Jr e superintendente devem ser intimados a depor, diz colunista

Sikêra Jr, assim como o superintendente de jornalismo na RedeTV, Franz Vacek, devem ser intimados a depor após abertura de inquérito crimininal por conta de acusações de homofobia no programa do apresentador na emissora. As informações são de Leo Dias.

A situação partiu da denúncia do ativista LGBTQIA+ Agripino Magalhães, que denunciou Sikêra após o jornalista chamar a comunidade LGBTQIA+ de "raça desgraçada".

Além do episódio citado, o ativista citou outros momentos de intolerância sexual no registro de ocorrência.