RedeTV! estuda como demitir Sikêra Jr. sem precisar pagar multa rescisória

A RedeTV! estaria estudando como dispensar Sikêra Jr., apresentador do programa Alerta Nacional, sem ter que pagar a multa rescisória. As informações foram divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles.

O problema para a emissora demitir Sikêra Jr. é a renovação do contrato feita no início deste ano com duração até 2027. O salário de Sikêra é de R$ 500 mil. Porém, segundo a colunista, nenhuma cláusula defende a RedeTV! de não pagar multa para desfazer o acordo caso o apresentador perdesse os patrocínios do programa.

Sikêra que chamou as pessoas de LGBTQIA+ de “raça desgraçada” perdeu diversos patrocínios e foi alvo de uma nota de repúdio da própria emissora. Recentemente, Nathalia Arcuri, que apresentava o programa "Me Poupe! Show" rescindiu com a Rede TV! por não ver nenhuma atitude do canal contra Sikêra.

Os advogados da emissora estão estudando o documento tentando achar brechas para dispensar o apresentador sem precisar ressarci-lo. A direção da RedeTV! estaria com pressa, já que com a perda dos patrocínios ficaria inviável manter o gordo salário.