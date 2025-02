Siga Canto apresenta espetáculo com temas marcantes de filmes de animação e live-action

O Centro de Formação de Cantores Siga Canto apresenta o show "Para Sempre Disney", relembrando sucessos da música que embalaram as histórias de filmes do estúdio. O espetáculo é na próxima sexta-feira, 21, às 20h, no Teatro do Sesi, em Belém, e apresenta contos de fadas, fábulas, histórias de superação, e até romance.

Os alunos-cantores da instituição vão apresentar ao público algumas versões de grandes clássicos da Disney, como: Parte do seu mundo (A Pequena Sereia); Um Mundo Ideal (Aladdim); Sentimentos são (A Bela e a Fera); Ciclo sem Fim (O Rei Leão); Let it Go (Frozen), entre outras trilhas do estúdio do ratinho mais famoso do mundo.

A cantora e compositora paraense, Renata del Pinho, que também é idealizadora da Siga Canto, assina a direção-geral do espetáculo, que está sendo construído há cerca de 3 meses: "Já são 101 anos que a Disney invade as nossas casas com tantos clássicos e histórias que nos fazem flutuar na imaginação e até refletir sobre a nossa própria vida. Por isso, nós fazemos essa homenagem, muito aguardada pelos nossos alunos e pelo público que nos acompanha. Vamos contar uma história que o público vai se identificar bastante. Mesmo não sendo uma apresentação teatral, o nosso espetáculo terá uma cronologia e um passeio sobre os temas que tanto são identificados pelo público que acompanha e vivencia as histórias da Disney".

A emoção de subir ao palco do Teatro do Sesi é grande para Hellen Sousa, que estuda na Siga Canto desde 2019 e concilia o amor ao canto popular com a carreira de designer. “Eu estou com muita expectativa para o show, pois ele tem tudo pra ser um dos melhores que já participei. O empenho dos artistas é visível a cada ensaio. Agora tenho a oportunidade de cantar as músicas da Disney que marcaram a minha infância e a minha vida. Todo o repertório vai tocar no coração das pessoas que passaram uma parte da vida vendo as obras da Disney”, afirma Hellen.

Alice Lobato, que é estudante de teatro, também participa do show "Para Sempre Disney". Um desafio a mais para ela, no canto popular. "Eu escolhi estudar na Siga Canto pra poder experimentar mais a minha voz e trabalhar mais o canto popular. Ver até onde eu consigo chegar. Como eu sou atriz de musical eu precisava sair um pouco da bolha e trabalhar um pouco mais a voz isolada, e a experiência com esse show não poderia estar sendo mais incrível. Consegui aprender bastante e estudar mais a fundo a minha voz."

Encantado com a oportunidade de participar do espetáculo, Adriano Costa, publicitário e aluno da Siga Canto desde 2021, afirma que o show é um dos mais bonitos da Siga Canto: "São músicas muito presentes na vida e na trajetória das pessoas (da minha inclusive hehe). Personificar essa experiência é um processo que nos desafia, mas ao mesmo tempo nos encanta. Desde os clássicos, que todo mundo conhece, até canções menos conhecidas, elas tocam ou já tocaram pessoas que se identificam com os personagens, suas histórias e seus sentimentos. Participar de todo esse processo é como voltar a ser criança de novo, me encantar novamente com aquilo que era tão maravilhoso antes. E o palco é como uma montanha-russa. No início sempre dá aquele friozinho na barriga. É impossível não ficar nervoso. Essa é a emoção da jornada".

Agende-se

Data: hoje, 21

Hora: 20h

Local: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, esquina com a Av. Doutor Freitas)

Ingressos: R$30 meia-entrada promocional para todos até a véspera do espetáculo (20/02).