Quinteto S.A. é atração do bloco Não Era Amor

Neste sábado (22), o bloco Não Era Amor chega à sua sexta edição, levando os pegadores para o circuito indoor no NaBêra. Com a alegria de Filipi Luchi (voz e cavaco), Serginho Brasil (tantã), Dodô Dias (pandeiro), Edson Junior (reco-reco) e Rapha (violão), o Quinteto S.A. chega para animar os foliões. Nosso Tom, Bino e Big Band DBL completam o line-up.

“O público paraense ama uma boa música, ama uma festa boa, independentemente de o artista ser local ou de fora; o público paraense abraça. Nós consideramos Belém do Pará como a nossa segunda terra, tanto é que gravamos um audiovisual na Assembleia Paraense e fomos muito felizes. Esse projeto está eternizado no nosso canal no YouTube. Lá tem um povo caloroso, uma receptividade calorosa, e somos eternamente gratos a tudo o que já vivemos e ao que ainda vamos viver em Belém. Estamos ansiosos para participar desse bloco pela primeira vez e que venham muitas outras”, disse Filipe.

Com uma jornada de duas décadas, o grupo, que nasceu em Santa Catarina, vem conquistando o Brasil com shows cheios de energia e pura animação. Com inspiração no samba raiz e no pagode dos anos 90, o Quinteto S.A. entrega apresentações com personalidade, fazendo essa mistura de referências.

“O nosso show é sinônimo de alto astral e muita alegria. A gente adora interagir com o público, entregar essa energia positiva para a galera. No nosso repertório, além das músicas autorais, tem muitos clássicos do pagode dos anos 90 e atuais. O Quinteto gosta muito de fazer algumas versões, como sempre dizemos: música boa não tem gênero. Então, essas versões vêm com a assinatura do Quinteto, e a galera canta, interage e dança do começo ao fim. Vem coisa boa por aí”, antecipa Dodô Dias.

Como citado, o bloco Não Era Amor prega a diversão sem amarras, com um pré-Carnaval repleto de diversão e sem se preocupar com julgamentos. Afinal, o período carnavalesco é para animação. “O Quinteto já fez muitos Carnavais ao longo da carreira. Talvez, em algum momento, o Carnaval já tenha tido esse sinônimo de pegação, mas acreditamos que agora é uma festa democrática e super popular, com espaço para todos: casados, solteiros, namorados, ficantes e, principalmente, para quem vai na intenção de curtir, aproveitar e se divertir”, analisa Dodô.

Com a predominância do pagode no setlist, a banda se prepara para fazer essa mistura de ritmos citada pelo músico, mantendo o repertório animado durante a apresentação. “O nosso gênero é muito popular, e somos muito felizes de viver do pagode, pois agrada quase todo mundo, não vou dizer todos, mas quase... É uma imensa felicidade, porque podemos transformar outros ritmos em pagode, como o rock, o piseiro e o sertanejo. Podemos transformá-los em pagode. É um gênero muito eclético. Amo samba e pagode, e nós do Quinteto S.A. amamos fazer essas misturas! É uma felicidade imensa ter esse ritmo em diversas vertentes”, finaliza Filipi.

Agende-se

Data: sábado, 22

Hora: 17h

Local: NaBêra - São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém

Informações: 9198207-8001