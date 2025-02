Beto Guedes mostra em Belém canções eternas de amor e liberdade

Canções que falam de amor e liberdade nunca deixam de ser ouvidas e cantadas. Que o digam os fãs do cantor, compositor e músico mineiro Beto Guedes, com mais de 50 anos de carreira e que participa de um talk show em Belém, nesta sexta-feira (21), a partir das 20h, no Teatro Estação Gasômetro, como parte do evento Meca - Multilinguagens da Economia Criativa Amazônica. Esse projeto foi idealizado pelo cantor e compositor paraense Arthur Espíndola e é realizado pelo Sebrae/PA. A primeira edição do MECA em 2025 começou nessa quinta-feira (20) e prossegue hoje, com diversas atrações ao público.

O MECA é uma realização do Sebrae (PA), Sescoop e Senar, com apoio da Funtelpa e da Cultura Rede de Comunicação. Apoio cultural: Teatro Estação Gasômetro (Secult/PA). A produção é da Oriente Multi Produções e da Milk Produções.

Beto Guedes vai contar ao público passagens interessantes da carreira musical, inclusive, sobre o processo de composição de seus sucessos, como “Amor de Índio”, “Sol de Primavera”, “Lumiar”, “Quando te vi”, “O Sal da Terra”, “Paisagem da Janela”, “Feira Moderna”, “Tanto” e “Luz e Mistério”, entre tantos outros. Em entrevista ao Grupo Liberal, sobre “Amor de Índio” e outras músicas, Beto diz: “São canções que surgem em alguns momentos especiais que vivemos, principalmente, essas, na juventude ... aquele amor que você não quer desgrudar, vive tudo junto, um protegendo o outro... é uma canção de muito amor e liberdade”.

O cantor diz que a música sempre esteve na sua vida. “Meu pai (Godofredo Guedes, autor de “Cantar”, “Noite sem Luar”, “Casinha de Palha”, e outros), também era músico e a música sempre esteve presente em minha casa. Desde criança, a músico faz parte de tudo que faço”, relata o artista.

Beto lembra que se apresentou anteriormente em Belém “por volta de 1997/98 ... tem bastante tempo”. “Adorei o convite e estou muito feliz em voltar a Belém, essa cidade maravilhosa. Vai ser muito emocionante”, acrescenta, ao se referir ao evento desta sexta-feira (21).

Na Amazônia

Entre tantas canções marcantes e que são apreciadas até hoje nos discos de Beto Guedes está o "O Sal da Terra", do álbum "Contos da Lua Vaga", lançado em 1981. Nessa música, de Beto e Ronaldo Bastos, o cantor dá voz a versos que externam a preocupação deles com a preservação do meio ambiente na Terra: “Terra! / És o mais bonito dos planetas / Tão te maltratando por dinheiro / Tu que és a nave, nossa irmã”.

E agora, em pleno ano de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém (no mês de novembro), Beto Guedes retorna à capital do Pará, reforçando o amor à vida e ao planeta. “Não existe nada mais importante no mundo nesse momento que a questão ambiental. Isso deveria ser algo de primeira ordem. Há anos que falamos disso em todos os lugares; nas canções, nos filmes, nos livros e se faz muito pouco. Já estamos vendo o resultado desse descaso com a natureza. É preciso parar tudo e falar, tomar atitudes sérias. Levar isso muito a sério”, enfatiza o cantor.

Beto costuma ser bem recebido nos lugares nos quais se apresenta, e isso há muito tempo, incluindo Belém. “Sou muito grato a todos por esse carinho, só posso agradecer sempre! É muito especial, sou muito agraciado”. Se ele vai gravar um álbum este ano, o artista diz: “Estamos trabalhando em novos projetos, vem surpresa por aí em breve”.

Empreender

Além do bate-papo musical, a 4ª edição do Meca, em dois dias de realização (20 e 21), contará nesta sexta-feira com uma feira de economia criativa, show gratuito e outras atrações. Ainda na quinta-feira (20), a atração musical ficou por conta do grupo Nosso Tom, que compartilhou detalhes de sua carreira com o público.

Na praça do Parque da Residência, o público pôde curtir show gratuito do grupo Cabanagem. Nesta sexta, além de Beto Guedes, tem show gratuito com a cantora paraense Juliana Sinimbú. Outra atração será a Feira de Economia Criativa reunindo 21 microempreendedores locais - 16 da economia criativa e cinco do setor de alimentos e bebidas.

“Nós chegamos na quarta edição do projeto e o Meca já se consolidou como um dos grandes eventos na agenda cultural de Belém, promovendo o empreendedorismo, a arte e a música paraense. Nesta primeira edição do ano, vamos levar produtos dos mais variados segmentos na feira de economia criativa, com 21 empreendedores da economia criativa”, destaca Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae/PA.

Para o cantor Arthur Espíndola, o Meca é um projeto especial que mostra a aliança da economia criativa e do empreendedorismo com os diferentes tipos de arte. “Nesse evento, tudo isso está presente, com a Feira de Economia Criativa, shows gratuitos com artistas paraenses e um talk show com o nosso querido Beto Guedes, revelando bastidores de sua carreira. Vamos ter a Medusa, artista plástica que vai fazer uma obra no local, em tempo real, e outras atrações”, adianta Arthur.

