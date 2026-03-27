Show do BTS: como funciona o membership e como garantir acesso à pré-venda

O BTS confirmou seu retorno ao Brasil com apresentações marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio MorumBis, em São Paulo.

A turnê BTS World Tour - Arirang marca a reunião do grupo após o período de hiato, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs brasileiros. E, para aqueles que estão empolgados, haverá a possibilidade de acessar vendas antecipadas por meio do fã-clube oficial.

O que é o membership do Army?

O membership é a assinatura oficial do fã-clube do BTS, conhecido como Army, disponível pela plataforma Weverse .

Ao se tornar membro, o fã ganha acesso a benefícios exclusivos, entre eles, a possibilidade de participar da pré-venda de ingressos.

O cadastro custa cerca de 18 dólares, R$ 94 na cotação atual, e é obrigatório para quem quiser comprar ingressos antes da venda geral.

Como participar da pré-venda

Para garantir acesso antecipado, é necessário seguir alguns passos:

- Fazer o cadastro no membership do BTS - Registrar-se para a pré-venda dentro do Weverse - Realizar esse registro até 2 de abril, às 16h - Ter o número de membro (com início "BA") em mãos - Apenas fãs que se cadastrarem dentro do prazo poderão participar da pré-venda.

Datas da pré-venda e venda geral

As vendas serão divididas em etapas:

- Pré-venda (fã-clube) - Shows de 28 e 30/10: 7 de abril, às 10h - Show de 31/10: 8 de abril, às 10h - Venda geral - Online: 10 de abril, às 10h - Bilheteria física: 10 de abril, às 11h A comercialização será feita pela Ticketmaster.

Preços dos ingressos

Confira os valores divulgados:

- Arquibancada: R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia) - Cadeira superior: R$ 980 (inteira) / R$ 490 (meia) - Cadeira inferior: R$ 1.080 (inteira) / R$ 540 (meia) - Pista: R$ 1.250 (inteira) / R$ 625 (meia)

Dicas para garantir seu ingresso

Com a alta demanda, algumas estratégias podem fazer diferença e até mesmo o tipo de ingresso escolhido pode impactar suas chances na hora da compra:

- Salve seu número de membro com antecedência - Acesse a plataforma antes do horário de abertura - Tenha login e dados atualizados - Evite deixar tudo para a última hora C- onsidere diferentes setores, já que alguns ingressos esgotam mais rápido que outros

Expectativa alta entre fãs brasileiros

O retorno do BTS ao Brasil movimenta o fandom e promete ingressos disputados.

Com pré-venda exclusiva e número limitado de acessos, o membership se torna praticamente essencial para quem quer aumentar as chances de garantir um lugar no show.