Show de falsa dupla de Patati e Patatá causa confusão em Mato Grosso

Uma situação inusitada aconteceu na cidade de Guarantã do Norte, em Mato Grosso. Os moradores que esperavam pelo show da dupla de palhaços Patati e Patatá, foram surpreendidos com uma falsa dupla no último domingo, 4, no aniversário de 41 anos da cidade. O público não conseguiu disfarçar o descontentamento e começou a vaiar os dois no palco.

Foi então quando um representante do prefeito subiu no palco e esclareceu a situação: "Falando com o prefeito municipal, o Érico, ele também está muito chateado. O prefeito pediu para eu dizer que ele vai rever o contrato, o pagamento do Patati e do Patatá. Ele achou uma falta de respeito. Então, vamos mandar uma vaia bem calorosa para o Patati e o Patatá”, disse ele.

Um caso semelhante já havia acontecido antes, mas desta vez na cidade de Salvador, em 2011. Lá, um show da dupla deveria ser realizado no feriado de Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Porém, quando crianças acompanhadas dos pais chegaram ao local do evento descobriram que o show não existia. O vídeo do momento gerou memes que repercutem mesmo depois de 10 anos do acontecimento.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)