Sandy anuncia turnê nacional; confira a agenda de shows

Sandy anunciou a data de pré-estreia da turnê nacional. A primeira apresentação será no dia 5 de agosto, na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo. A esperada turnê solo da artista já tem dez capitais anunciadas, além de cidades do interior paulistano. Belém, entretanto, ainda não está na lista. Novas datas e praças ainda serão anunciadas.

A produção da filha de Xororó divulgou que a agenda de shows deve contemplar diversas regiões do país. O município de estreia fica próximo de Campinas, cidade natal da cantora, onde atualmente ela reside.

“Neste momento, estou debruçada em um novo projeto que pretendo lançar pertinho da turnê. Tudo está sendo produzido com muito carinho. Afinal, meus fãs merecem toda dedicação e capricho pra este nosso reencontro ao vivo", declara Sandy, que está longe dos palcos desde 2019, quando apresentou com o irmão, Junior Lima, a turnê "Nossa História", considerada uma das maiores do show business.

"Estou trabalhando no repertório do show e cuidando de todos os detalhes pessoalmente. O que posso garantir e adiantar é que vamos cantar muito juntos! Não vejo a hora!", completa.

A venda de ingressos para os primeiros shows começa no dia 1º de junho.

Confira a agenda de shows da turnê de Sandy:

5 de agosto- Pré-estreia turnê em Jaguariúna-SP

18 de agosto- Estreia turnê em São Paulo

19 de agosto, São Paulo

27 de agosto - Rio de Janeiro

16 de setembro - Porto Alegre

23 de setembro - Florianópolis

24 de setembro - Curitiba

8 de outubro - Recife

9 de outubro - Natal

21 de outubro - Brasília

22 de outubro - Goiânia

28 de outubro- Belo Horizonte

11 de novembro - São José dos Campos-SP

18 de novembro - Ribeirão Preto-SP