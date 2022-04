'Estamos em crise': Tata Werneck brinca que trocaria Rafa Vitti por Sandy

Após Fernanda Souza assumir um namoro com Eduarda Porto, Tata Werneck aproveitou para dizer que também trocaria o marido, Rafa Vitti, por uma mulher. A humorista fez uma brincadeira em seu perfil no Twitter na sexta-feira (22) dizendo que ela estaria se separando do ator.

"Depois de ver a notícia linda da Fernandinha, eu falei pro Rafa: 'Quero que saiba que eu trocaria você pela Sandy', e ele disse: 'eu também'. Agora sim estamos em crise", escreveu a apresentadora.

Tata e Rafa viraram alvo de rumores de uma possível separação, que a humorista desmentiu na rede social, na última quinta-feira (21). "Se eu me separar, vou falar. Vocês não me conhecem?", publicou.